打疫苗抽樓今登記｜申請須符6資格！參加方法13大須知｜附連結

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-06-15 08:32

【打疫苗抽樓／觀塘凱匯／疫苗接種優惠／打針著數】信和黃廷方慈善基金及華人置業集團早前宣布推出打針抽獎送千萬元觀塘凱匯單位，今日（6月15日）早上9時開始登記。究竟有什麼申請資格、申請方法、所需資料？以下整合13個申請須知，即使目前未夠18歲仍有機會參加！

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以上優惠只供參考，仍有待商界公布詳情，實除可能仍有變動。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

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太古地產助谷針 接種疫苗市民可參加抽獎 贏一萬元商場現金劵

同場加映：5000元消費券｜政府再改申請使用限制！3類人不可領 1招更早領取

是次「電子消費券計劃」會發放總額5000元的電子消費券，計劃規模360億元，預計720萬人受惠。究竟最新有什麼申請資格？申請方法、消費券適用範圍及限制又有什麼？將會分多少期派發消費券？以下13大重點逐點解答。

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以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。