印度狠妻與情夫殺夫埋屍廚房　恐嚇6歲女：如告訴別人我就殺掉你

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-06-04 20:00

近日印度孟買發生一宗駭人的殺夫案，1名印度人妻為了與情夫雙宿雙棲，竟與情夫聯手密謀殺掉及肢解丈夫，並把屍體埋於家中廚房的地板下，怎料6歲女兒意外看目睹2人在廚房內掘地，人妻即恐嚇愛女要她保守秘密，否則會像殺掉其父親一樣殺死她，人妻更主動報案謊稱丈夫失蹤了。然而天網恢恢，當地警方接報展開調查，綜合街坊及親友的口供，開始懷疑人妻的說法，到現場視察後發現廚房部份地板被鋪上新的水泥，故展開挖掘並翻出丈夫的遺體，於是拘捕人妻歸案，情夫一度在逃，最終還是難逃法網。

印度人妻為了與情夫雙宿雙棲，竟與情夫聯手密謀殺掉及肢解丈夫。（YouTube影片截圖）

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綜合印度傳媒報道，27歲的印度人妻沙希達（Shahida Shaikh）與28歲丈夫賴斯（Rais Sheikh）居於孟買，2人結婚9年並育有一子一女，大女今年6歲，幼子只有2歲半大。丈夫在1間布匹店工作，人妻則在家湊小朋友。3年前人妻搭上任職保安的阿米特（Amit Vishwakarma），二人發展婚外情，始終紙包不住火，丈夫終得悉妻子背着他出外偷食，婚姻關係開始破裂，矛盾日增。

當地警方透露，發生今次兇案之前人妻曾嘗試2度落手殺夫，「沙希達試過2次在丈夫的食物中混入安眠藥，但2次都失敗」。於是人妻與情夫決定改變落手方法，計劃勒死丈夫並把他的屍首埋藏，希望可以瞞天過海，待風聲過後便私奔到其他地方展開新生活。

上月22日，2人終於找到下手的機會。當晚人妻等待丈夫和孩子入睡後，讓情夫偷偷入屋。在人妻的協助下，情夫用電線把丈夫活生生勒死，2人隨即翻開廚房的地磚，不斷挖掘，3個半小時後終挖出1個1.5米深的地洞，然後肢解丈夫並把他埋葬於地洞，最後重新把地洞填滿，在地板表面鋪上全新的水泥及地磚。

人妻沙希達做戲做全套，她隨後到當地警局報案，謊稱丈夫上班後不見了。死者的親友及後發現賴斯失去聯絡，人妻僅說丈夫賴斯失蹤了，然而當警方向附近的鄰居查問時，鄰居表示在上月22日看到有人搬運多袋水泥入屋，警方開始懷疑人妻的說法。當警方進入屋內視察時，廚房地板上一層新鋪的水泥引起他們的注意，由於不想破壞現場證據，他們開始徒手挖掘，經過約5小時的努力後，終翻出丈夫賴斯的屍體。

兇案曝光後，人妻沙希達稱行兇時刻意將電視聲量開得很大，避免讓兩名孩子發現，但警方認為兩名孩子知道的可能更多，只是因被威脅而沉默。而據報道，其6歲大女兒透露母親曾恐嚇她不要向任何人透露此事，否則會像殺掉父親一樣埋葬她。

警方已拘捕狠母沙希達，情夫阿米特亦在潛逃中失手被擒。

（綜合）