家中食物無故消失　CCTV拍到「貞子」半夜爬出櫥櫃　真相超恐怖

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-04 19:47

【上流寄生族／貞子／家居寄生】家中不時都有食物無故消失，難道有「餓鬼」出沒？美國一條家居閉路電片段近日再度瘋傳，事緣片主發現家中食物常常無故消失，因而在廚房加裝攝錄機希望查明真相，沒料到竟然拍到超驚嚇的一幕：1名披頭散髮的女子於深夜時份從櫥櫃爬出，走到屋內偷取食物，原來她悄悄寄居屋內！ 翻查紀錄，原來影片早於2009年由美國演員 Joe Cummings在個人YouTube頻道發放，多年來經常被網民「回帶」，近日再度被炒熱而引起網民關注，紛紛稱恐怖過恐怖片，有人更想到日本經典恐怖片《午夜凶鈴》的主角「貞子」，直呼：「晚上都不敢走出房呢！」

Joe Cummings在廚房加裝攝錄機希望能查明真相，沒想到竟拍出超驚嚇一幕，見到1名披頭散髮的女子從櫥櫃爬了出來。（YouTube影片截圖）

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CCTV揭女子寄居櫥櫃全過程▼▼▼

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據外媒報道，住在紐約曼哈頓的Joe Cummings發現放在家中的食物常常不翼而飛，但其女友則否認偷食，他便在廚房裝設隱閉鏡頭以查出真相，沒想到可怕的畫面就出現了！

從片段可見，深夜晚分鏡頭啟動夜視功能，拍到1名中長髮女子貼近天花板的櫥櫃裏爬出來，並小心翼翼地伸腳踏到餐桌上，然後再慢慢落地。其後她在廚房鋅盤小便，又熟練地打開雪櫃翻出食物飲料「醫肚」，並大搖大擺地坐在梳化上吃着零食及看電視，吃喝完後就回到櫥櫃內。女子出現期間，Cummings曾走出廚房開雪櫃找食物，但沒發現屋內出現陌生女子。

Cummings翻看片段後見到如此恐怖真相，立即報警求助。警員趕至將該名女子拘捕，調查後發現她已偷偷寄居了2個星期，警方推斷她本來想入屋搶劫，最後卻選擇「住」進來。

Cummings於2009年在其YouTube頻道上載有關片段，但多年來每隔一段時間就被翻出，然後引起熱烈討論。有網民直言片段恐怖過恐怖電影，令人都不敢在晚上走出房拿東西；亦有人指最難接受是女子在鋅盤小便，「更加想像唔到佢點去大便」；有網民則「錯重點」，稱為何片主女友竟然察覺不到屋內有「第3者」出沒。

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