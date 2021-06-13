味精令人口乾、噁心？　西醫拆解「邪惡」形象源於1封惡作劇信件

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-06-13 10:00

很多人都試過食用味精後，身體會出現口乾舌燥、頭痛、噁心或麻木等過敏反應，因而常被認為是「邪惡食品」。不過有西醫表示，屹今為止未有足夠證據能證明味精對人體有害，更指有關說法是來自1968年的一封惡作劇信件。

1908年池田菊苗從海帶中分離出穀氨酸鹽，並將之命名為「味之素」。（資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

據悉味精（Monosodium Glutamate，簡稱MSG）（620）是1908年日本生物化學家池田菊苗（Kikunae Ikeda）發現，後者從海帶中分離出「穀氨酸鹽」（Glutamate），並將之命名為「Umami」，中文名稱為「味之素」的調味料。隨後這種穀氨酸鹽被大量生產，成為今日常見的一種食物添加劑，主要用來提升食物的「鮮味」。

家庭醫生Dr. Rex（劉榮幹）在Youtube開設「Dr. Rex 醫學幼稚園」頻道講解醫學知識。他指味精惡名始於1968年，據稱是中國1位新移民醫生的「郭浩民」（Dr. Ho Man Kwok）向《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）寄信，內容闡述他在中餐館用餐後出現不適，例如脖子後方發麻、心悸等，懷疑問題可能出於中餐館常用的味精上。

海帶的「鮮味」被提萃及生產成「味精」。（資料圖片）

雖然這個推論僅是經驗之談，但該醫學期刊仍將有關症狀取名為「中餐館綜合症」，並很快傳揚開去。有學者為此將大量味精打入老鼠肚內作實驗，結果發現老鼠出現不良反應。

味精「有害」說法

不過Dr. Rex指，將大量味精直接打入體內，跟吃進體內消化是兩種截然不同的吸收方法，再者人類與老鼠的體型存有明顯差異，味精的影響程度不能完全比擬，因此有關實驗不能作準。「郭浩民醫生」後來更被證實是子虛烏有的身份，有關信件可能純屬是惡作劇。

Dr. Rex續指，往後有嚴謹的科學研究證實，味精不會令人體產生中餐館綜合徵提及的副作用。翻查資料，現今美國食品及藥物管理局（FDA）、聯合國糧食及農業組織和世界衛生組織（FAO/WHO）及歐洲聯盟食品科委員會（SCF）等單位，已認定味精為安全的食物添加劑，更設有國際編碼如E621或621。

即或如此，有不少人始終相信食用味精可導致過量攝取鈉質，引起肥胖、高血壓等健康問題。Dr. Rex稱，味精中的鈉質實際比鹽的份量還低，是故要視乎煮食者是否「重手」落味精，才能斷定有攝取過多鈉質。

想避免食用過多味精，可以對食物成分標籤多加留意。（Youtube頻道「Dr. Rex 醫學幼稚園」影片截圖）

翻查資料，國際谷胺酸鈉資訊服務單位（IGIS）指，即使不添加味精，人體每天都會攝取約20克穀氨酸鈉。如果長期食用極高劑量的穀氨酸鈉，才有可能引起急性中毒，並有機會引發過敏反應，嚴重症狀者，則需向醫生求助。

另外，Dr. Rex指味精普遍存在於很多預製食物之中，即便味道不鹹，也有機會吃到味精。想避免食用過多味精，可以對食物成分標籤多加留意。

【本文已獲「Dr. Rex 醫學幼稚園」授權刊登。】