屯馬線土瓜灣站被嘲似靈堂　網民質疑「土」字多1點　原來有得解

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-05 12:01

【MTR／港鐵站 / 屯馬線 / 土瓜灣】屯馬線將於6月27日全線通車，新車站土瓜灣站及宋皇臺站亦會於同日啟用，近日港鐵釋出車站內部面貌，引起網上熱議。土瓜灣站以藍白為主色，月台牆上的書法字則是黑色，有網民嘲諷裝修佈局似「靈堂」，亦有人對「土」字多了一點及「灣」疑似用簡體字感奇怪，不過這2個疑惑其實有得解！

土瓜灣站以藍白為主色，月台牆上的書法字則是黑色，有網民嘲諷裝修佈局似「靈堂」，亦有人對「土」字多了一點及「灣」疑似用簡體字感奇怪。（資料圖片）

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根據港鐵資料，土瓜灣站以藍為主是呼應土瓜灣的「灣」字，象徵與水相關。驟眼看月台設計，主要是柱子用淺藍色，而牆壁及天花板等都是白色為主，而印在牆上的書法字「土瓜灣」則是黑色。

有網民在facebook群組發帖指，土瓜灣站「成靈堂咁」，質疑「乜而家啲顏色好貴咩，嗱嗱淋個字同我改咗啞金、繁體字啦」，有人則笑言「站名有個瓜字用靈堂格都襯嘅」、「土瓜灣近紅磡嘛」。

車站內部面貌▼▼▼

有網民就質疑為何土瓜灣的「土」字多了一點，笑言「果粒癦真係好唔順眼」，質疑是否寫錯字，又指「灣」字似乎用了簡體字。不過翻查資料顯示，在隸書中「土」字多一點變成「圡」，是為了區別「土」和「士」，至於土瓜灣的「灣」字則是異體字，在港鐵其他車站，如銅鑼灣、西灣河等，都是使用此異體字。

延誤多時的屯馬線將於下月27日全線通車，兩個新車站宋皇臺站及土瓜灣站亦會於同日啟用。(港鐵「屯馬線」網站截圖)

▼屯馬線宋皇臺站▼

▼屯馬線紅磡站▼

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