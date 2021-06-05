台灣淹水｜台男路邊撈巨魚問「可以養嗎？」網民急制止：超噁心！

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-05 13:30

因梅雨鋒面接近加上颱風「彩雲」外圍環流影響下，台灣雙北地區午後出現強烈豪雨，當地各處都傳出淹水災情。有北市信義區的網友就發文分享，由於大雨幾乎快將停在路邊的摩托車淹沒，他的同事連忙下樓救車，沒想到卻一把撈出一條魚，引發討論。

一名台灣網友在網路論壇PTT發文表示，自己在防疫期間還是得照常上班，而今日（4號）信義區下起豪大雨，許多同事的車都被積水淹沒，於是趕緊下樓想把車子從水中救出，未料順手一撈，竟抓到一條體積不小的魚，讓他興奮直呼「這哪裡游出來的？可以養嗎？」

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原PO在文中附上照片，消息曝光後，引起大批網友熱議，許多人紛紛笑回「加菜囉」、「養來吃嗎？」、「我建議紅燒」、「哪間店的魚跑出來了」、「信義區就是不一樣，連淹水都還有魚可以撈」、「這個超扯，好大隻」、「新鮮魚貨產地直送」、「原來我家門前有小河是真的」等。

不過許多人則提醒「其實不要吃比較好，淡水魚都蠻髒的」、「這肉聽人家說很臭」、「台北野生土虱，還是不吃啦」、「土味很重」、「這一定是從排水溝下水道之類的地方跑上來的」、「連養殖的我都不敢吃，這種魚什麼環境都能活」、「野生超噁心，千萬不要」；另外不少人也提到「機車行要發財了」、「基本上那排機車應該都毀了」、「看到機車被淹成這樣，覺得心痛」。

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