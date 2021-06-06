被男友阿媽要求打疫苗　女友抗拒想分手　1個原因引發網民大激辯

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-06 22:14

新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，各國政府都呼籲巿民盡快接種疫苗，而本港政府及商界亦不斷出招「谷針」，唯接種與否仍屬個人選擇。有女生在討論區分享個人故事，指男友的爸爸因病而令免疫力下降，所以男友及其媽媽都希望她可以接種疫苗，男友更稱已經為她成功爭取到「打復必泰都得」，不需要接種媽媽堅持的科興。唯港女企硬不打算接種，令本來差不多談婚論嫁的一對走到分手邊緣，急問網民有沒有解決方法，由於涉及男友的爸爸患病，帖文引來正反網民大激辯。

政府及商界都出招鼓勵市民接種疫苗。（資料圖片／廖雁雄攝）

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該名香港女生在Dcard討論區上發文，指男友的爸爸因為生病而令免疫力變得很低，由於自己不時都會到男友家作客吃飯，所以男友的媽媽就擔心她會將病菌帶到家中，要求她打疫苗，惟她沒有打算接種。

某天，男友突然問樓主：「你真係唔諗住打疫苗咩？」原來男友指媽媽很想見她，又說：「我已經幫你爭取咗打復必泰都得。」男友的說話令她無言，心想「我真係多謝你呀！」。原來男友媽媽來自內地，較相信科興疫苗，所以男友就出手代她爭取可以打復必泰疫苗。

男友表示成功為女友爭取即使接種復必泰疫苗，媽媽亦會收貨。（資料圖片／盧翊銘攝）

樓女表示雙方「點講都講唔掂」，現正與男友吵架及冷戰狀態，更一度打算分手。不過考慮到男友家庭情況不佳，不想給予他額外的壓力，問網民：「我哋已經差唔多到結婚嘅階段，點算好？」

事件引起網民熱烈討論，有人認為男友的爸爸患病，親人自然特別緊張，加上注射疫苗的確有助防疫，認為樓主應該接種疫苗以解決當前矛盾，「你咁嘅情況唔打唔得啦」。不過亦有不少人認為，接種疫苗與否是個人自由，樓主可以考慮暫時不上門吃飯以策安全。有人提出，如果未結婚已經被男方家人壓迫做自己不願意做的事，婚後只會有更多類似情況發生，而且接種疫苗後樓主身體如有任何問題，男方家亦都難以負擔，畢竟「你都係人哋個女嚟㗎」。

港女在留言中回應，指「有咩嚴重過佢爸爸條命，就係我條命」，解釋自己從小打疫苗後都會病一段長時間，發燒已是基本反應，「所以打晒針都好小心」，大嘆「做人好難」。

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