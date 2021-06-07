母病逝不足半年　父帶26歲大肚新歡亮相　兒震驚：繼母小我5個月

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-07 13:45

面對父母突如其來的第二春，作為子女，一開始難免需要時間消化。有台男最近發帖分享，指媽媽患癌病逝後不足半年，父親突然向他與妹妹介紹已懷孕的「繼母」，年紀甚至比樓主還要小5個月。樓主稱一直尊重父親的新對象和感情生活，自己婚禮也邀請對方以「新郎母親」的身份出席，而妻子更比繼母年長2年。

有台男網上分享，指父親在母親病逝不足半年便另結新歡，女方甚至已經懷孕。（《香港愛情故事》劇照）

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樓主上周三（2日）在Dcard討論區發文，表示媽媽早前因患癌病逝，惟相隔不足半年，父親即向他倆兄妹透露驚人消息，「我爸說他把女友肚子搞大了」；由於母親剛離世不久，2人沒有舉辦婚禮。當時26歲的樓主在消化了這個訊息後，便與年紀比他小5個月的繼母說出自己的感受。

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網民看後紛紛留言，欣賞樓主對父親新戀情的支持，「過世不到半年就有女友，如果是我我沒辦法接受，應該會想斷絕關係」，但也有大部份與樓主一樣，質疑繼母出於真愛才與樓主父親一起，「只是，真的是你爸的嗎？」、「怎麼想這女的完全不單純啊，不論是過去還是心思，保證是你爸的孩子就會給尊重已經不錯了」、「你爸爸是不是很有錢」，提醒樓主防人之心不可無。

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