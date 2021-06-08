玩命男友！連登仔狂數「無挑釁性但激到女友跳掣發癲的話」

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-08 12:00

胡亂說話分分鐘會觸發女友怒火，但偏偏有人以玩命為樂！最近有網民在連登討論區發文，叫各位男朋友分享非挑釁得來卻可以「激到女朋友跳掣發癲」的說話，成功吸引一眾男士現身說法，盤點過去說過的玩命言論。

男女相處之道十分深奧，特別是男友一句說話隨時會引起女友怒火！（GettyImages）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

網民「狗公園」在連登討論區上以「一人幾句激到女朋友跳掣發癲說話」為題發文，邀請大家「1人幾句」，分享沒有挑釁性得來卻又可以令女朋友立即暴怒的說話：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

+ 22 + 22 + 22

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：Staycation前M到 男友話咁做月經快啲走 港女斥：用下半身諗嘢【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

Staycation前M到 男友話咁做月經快啲走 港女斥：用下半身諗嘢

+ 5 + 5 + 5

同場加映：女友住酒店上癮 不斷加錢升級豪玩 男友呻：Staycation害人不淺【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

女友住酒店上癮 不斷加錢升級豪玩 男友呻：Staycation害人不淺