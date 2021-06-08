長者組團參觀墓地　推銷員祝福「滿載而歸」　港網民諗起周柏豪

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-08 08:00

長遠來看，我們都是死人！今時今日死亡已非不能談及的禁忌，不少長者更會預先準備身後事。近日內地網絡1段短片熱傳，可見大批長者烈日下到一處墓地參觀，期間1名女推銷員介紹墓地時，向一眾公公婆婆高呼「希望大家滿載而歸」，引來網民熱議。不少人質疑推銷員用詞不當，事件更引來當地民政局的回應，表示將會了解相關人士有否違規。 有香港網民亦嘲笑該推銷員說錯話，更稱：「咁樣同唱《一事無成》去鼓勵啲失業家庭有乜分別？」借機嘲諷歌手周柏豪與鄭融早前在慈善節目中選錯歌。

內地網絡流傳短片，一批長者烈日下到一處墓地參觀時，女推銷員高呼「希望大家滿載而歸」，引來網民熱議。（騰訊短片截圖）

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內地傳媒報道，數十名長者早前於雲南昆明晉寧區1個墓園參觀，過程中1名女推銷員的介紹講話引來網民熱議。片中可見，多名長者於一排排墓碑前席地而坐，多人戴着太陽帽，亦有人自備椅子及撐雨傘遮太陽。

期間1名女推銷員拿起咪，站於眾人前方介紹墓地資料，並歡迎一眾長者：「歡迎叔叔阿姨，非常高興和大家來到晉龍如意園度過一個愉快的周末，也希望大家能夠滿載而歸、豐收碩果。」不少長者們聞言也有回應，但推銷員似乎還未滿意，遂再拿咪高呼：「你看這掌聲都沒有，怎麼好？」在場人士隨即大聲和應：「好！」並大聲拍掌以示鼓勵。

影片曝光後引起熱議，不少網民批評推銷員用字不當，認為做生意時也要兼顧長者的心情，不應於墓地祝福眾人「滿載而歸」，「賺錢可以不要臉，但是不能沒底線」、「滿載而歸，載什麼，墳土嗎？」。事件其後更引起當地政府部門關注，晉寧民政局表示將會了解情況，如政業於推銷或經營過程中有違規情況，將會按照政府要求及法例處理。

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（01製圖）

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除了一般的祭品如牲畜、水果及糕點外，片中亦見到墳前放有價值至少數十萬元的百元面額人民幣現鈔。（微博片段截圖）

內地網絡瘋傳片段，指有家族向每位有份參與掃墓的人派發現金，金額為數百至數千元不等，事件引來網民熱議，政府亦介入調查。（微博片段截圖）

片段上載後獲瘋傳，引起當地政府注意，官方向傳媒證實事件，表示目前正在調查。（微博截圖）

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內地網絡湧現多個線上祭祀網站，只要求輸入死者姓名及生平等基本資料，便能生成紀念頁面。（新華網圖片）