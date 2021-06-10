台渣男拒付陪月費兼罵1句極賤話　妻反擊「去死，Ｘ你媽」遭罰款

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-10 21:00

因誤會而結合的夫妻，終點難免因翻面而分手，而且可能分得很難看！台灣1名男子去年初與妻子離婚，他指責婚姻期間遭前妻多次辱罵，例如叫他「去死、我X你媽」，連他媽媽都被罵，令他感到受辱決定入稟索償。然而，前妻在庭上大爆自己被前夫和奶奶惡劣對待，除了用極難聽的說話辱罵外，前夫不但拒付陪月中心的費用，更說出「妳也被X很爽啊」等極賤格說話，讓剛誕女的她十分憤怒。不過，法官認為女子的辱罵說話的確令男子焦慮到要看醫生，故判她要賠償前夫2萬台幣（約5700港元）。

台灣一對夫婦婚姻破裂，離婚後男方控告前妻婚姻期間令他受辱，但前妻又爆出自己亦長期受的委屈。（示意圖／資料圖片）

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居於台北市的王男和楊女於2018年結婚，最後於2020年離婚收場，但他離婚後入稟控告前妻，指對方長期言語傷害他，導致他身心受創，要求前妻賠償36萬台幣（約10萬港元），案件早前於台北地院審理。

案情指王男和楊女婚後關係不和睦，楊女實際上長期待在娘家，而且情緒不穩，據2019年11月至2020年2月離婚前的LINE通話紀錄中，楊妻常惡言相向，例如「去死、我X你媽」，更連續11次鬧他「你現在出去就車撞死」，又多次要求離婚並向他索錢。

王男稱自己的68歲母親亦被楊女辱罵，包括「你媽媽不要臉，被X那麼多次才生3個」、「難怪生出這種兒子、老鼠生的會打洞，你媽媽也是一堆慢性疾病，可憐喔」，他不甘媽媽被罵，感到身心及名譽受到損害，離婚後憤而向前妻提告。

楊妻在庭上未否認自己鬧前夫及奶奶的內容，但她反指王男也有問題，稱自己長期受委屈，包括王男婚後一直在網上假冒單身認識女性，奶奶知情後不但未有指責，反指摘她是「醋桶」，而且每次夫婦吵完架，王男都會跑去和媽媽睡。由於楊女和王男是姊弟戀，奶奶多次當住前夫面對她出言羞辱，質疑兒子為何要選年紀大的，「世間都沒女人了嗎？」。她懷孕期間想回鄉暫住，都被奶奶惡言指責「你當初就不要嫁」，凡此種種都令她下決心回娘家。

楊女還透露，雙方關係會徹底破裂都是由丈手一手造成，事關她懷孕生育前，她和王男約好會分攤月子中心（陪月中心）費用，但對方之後反口，迫她自己付錢。去年2月，她叫王男還錢時，對方竟嘴賤罵她「妳自己要被上的」、「妳也備感（被X）很爽啊」，她才會氣得說粗口回應及提出離婚。離婚後她想接回女兒時，前夫和奶奶又當面「唱雙簧」式罵人，辱罵她「垃圾女人」、「你不知道跟幾個男人睡過」、「當初應該射後不理」，才迫得她出言反擊。

然而法官觀乎案情，認為楊女的確有用私訊辱罵王男，雖沒有第三者得知，不構成侵害名譽及人格等，但王男的確因此事而要去求醫，問診內容都是圍繞楊女及家庭的問題，故認為楊女的辱罵令到王男焦慮，故判楊女要賠2萬台幣（約5600港元）慰撫金。網民看完案情後，雖有人指責王男和他的媽媽太過份，但有網民則大嘆為何這家人說話如此粗魯，「家人都X來X去，還真是少見的家庭」。

（綜合）

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