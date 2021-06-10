台網紅玩迪士尼風自拍照意外撞臉劉德華　4張圖揭驚人變化

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-10 18:30

近日網上竄起一款將照片變成迪士尼風的APP，吸引各界名人PO照，台灣網紅鳳梨（吳泓逸）也分享自己變成卡通風的樣子，結果帥氣模樣令眾人驚呼像華仔劉德華。

憑獨特台味及直爽個性爆紅的鳳梨，創造具有特色的「鼠薯」一詞在台灣掀起一波模仿熱潮，平時經常透過社群媒體與粉絲互動，近日他也跟風玩了時下最流行的APP，將自己的照片變成迪士尼風上傳Facebook，鳳梨在文中僅寫下，「啊…這…不好說…」，交給網友自行聯想像什麼人物。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

相關圖輯：罔腰懷孕前度慘被狙擊 鳳梨IG苦呻 外型反成網民焦點（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

相關圖輯：黑澀會薔薔真空約會網紅鳳梨 網民讚登對（點圖放大瀏覽👇👇👇）

結果才短短一小時，湧入上千則留言，網友認為變身卡通風的他激似劉德華，「原來是德華，還以為是鼠叔呢」、「滑太快，我以為是劉德華」、「好像劉德華」，甚至連星座專家唐綺陽也直呼，「劉德華！」

不過，其中有眼利網友發現，左上角鳳梨的自拍照片與其他照片之間的接縫不合，猜測鳳梨根本不是拿自己的照片玩，「衣服也不一樣」、「抓到了」、「領帶的角度不對」。

延伸閱讀：

撐不住！高雄八五大樓民宿群拋售 最低售價一戶200萬

【本文獲「TVBS」授權轉載。】