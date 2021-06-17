超甜大眼美女原來是汽車經紀　名車前打卡好有型　IG大曬身材

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-17 23:00

香車與美人同時出現！網上近日不時流傳1名美女與不同名車的合照，令網民為之哄動，原來這名美女名為Elly Lin（IG：elly0_307），真人其實是汽車經紀，所以不時都會與靚車合照。Elly Lin之所以吸引網民，另外一大原因就是身形體態十分健美，樣子最突出的就是一對水汪汪的大眼睛。她更不時以性感風格打卡，大曬豐滿身材！

Elly Lin是汽車經紀，不時與名車合照，並上載到自己的IG。（IG「elly0_307」圖片）

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