老婦染疫亡僅17分鐘　英醫護即盜用信用卡狂簽6次帳　院方轟可恥

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-06-12 21:05

家人染疫過身已經教人心碎，如果有人趁火打劫，這種行為更令人髮指。年初英國1名83歲老婦確診新冠肺炎入院治療，不幸在1月24日病逝，在她過身17分鐘後，竟有醫護盜用老婦的信用卡，在院內的自動販賣機連刷6次卡。醫護「食過返尋味」，4日後再次上班時想再次碌卡，但當時信用卡已被停用，醫護當場被警方拘捕。醫護被控偷竊及虛假陳述罪，日前（9日）被判刑，2項罪名各被判5個月監禁、緩刑18個月。

英國23歲醫護巴莎拉特（Ayesha Basharat）盜用病逝老婦的信用卡，偷偷在院內的自動販賣機刷了6筆簽賬。（West Midlands Police圖片）

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這宗離譜的盜竊案發生於英國伯明翰的「Heartlands Hospital」，屬英國國民保健署（NHS）旗下的醫院。1月24日近下午2時，1名確診新冠肺炎的83歲老婦在院內病逝，老婦過身17分鐘後，23歲的醫護巴莎拉特（Ayesha Basharat）竟盜用老婦的信用卡，偷偷在院內的自動販賣機刷了6筆簽賬，每筆簽賬價值1英鎊（約11港元），巴莎拉特分別購買了薯片、糖果及汽水。4日後巴莎拉特再次上班，她食髓知味，拿信用卡購買零食，今次她當場斷正被警方拘捕。

閉路電視拍下英國23歲醫護巴莎拉特（Ayesha Basharat）盜用病逝老婦的信用卡簽賬的過程。（West Midlands Police圖片）

被捕後巴莎拉特還嘗試辯解，指在地上執到信用卡，及後簽賬時不小心把信用卡和自己的卡混上了，然而兩張信用卡明顯顏色不同，審訊時案情亦透露巴莎拉特沒有遵守醫院有關處理病人財物的規定。巴莎拉特終承認偷竊及虛假陳述罪，兩罪各自被判罰5個月監禁、18個月緩刑，同期執行。

案件曝光後巴莎拉特亦被停職，院方表示她將接受紀律聆訊，形容巴莎拉特的行為「非常不光彩」，對病人家屬致歉。

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