阿爸賣樓還債　家庭月入３萬堅持1.9萬租貴屋　兒呻恐租屋租到死

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-13 19:09

香港土地問題嚴重，無樓階層如未能入住公屋，迫捱貴租令生活負擔沉重。有港男最近於網上討論區發文發呻，指父親早年賣樓還債後，父母正職連兼職月入約3萬元，仍堅持以1.9萬元租住3房私樓單位。由於樓主快將入住大學宿舍，逐提出租住較便宜而空間較少的地方，但父母卻堅拒搬屋，加上家庭收入超過申請公屋的限額，令樓主大嘆父母變相「焗住我要同佢哋租屋租到死」。

有網民發文抱怨父母長租3房單位，即使胞姊已搬走，以及他將入住大學宿舍，父母仍拒絕搬細屋。（《香港愛情故事》劇照）

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網民「暗瘡小丸子」在連登討論區以「有冇人屋企無私樓又無公屋，逼住長租，唔知點算」為題發文，指父親早年賣出名下的私樓單位還債，後來全家一直租住私樓單位。他稱父親現年58歲，白天送貨，晚上做保安員；40多歲母親則為便利店職員，每周工作6天，2人才能月入3萬，惟目前所住單位租金高達1.9萬，「屋企搵幾多就拎晒幾多嚟應付租金同日常生活」。

樓主續指，自己本想申請公屋，但父母的收入已超出申請公屋的入息限額。他一直建議搬到租金較便宜的大廈或村屋，因為胞姊已搬出去與男友同居，而自己下年便會入住大學宿舍，認為2房單位已非常足夠，可惜父母堅決拒絕，「老人家固執唔肯搬……都係老人家問題，唔肯丟嘢，明明有啲衫鞋年幾兩年都冇着過，塞爆晒間房。呢間屋住咗幾年，個廳仲有啲未拆嘅紙箱」。

樓主指畢業後不希望繼續與父母捱貴租，批評母親「貪慕虛榮要住私樓」。（《香港愛情故事》劇照）

樓主直言感到很吃力，不希望自己大學畢業後要被迫與父母長期租屋住，同時又無法丟下兩老自己搬出去，不禁指責父母「無咁大個頭仲戴咁大頂帽」，又批評母親「貪慕虛榮要住私樓」。他在帖文亦坦言，「好想當自己無老豆老母， 我唔介意佢哋窮，但可唔可以生生性性聽聽話話」。

不少網民留言安慰樓主，認為他不應任由父母繼續居於目前單位，希望他多為自己打算，「你唔理佢哋，佢哋自己冇得咁樣玩，要為自己打算」、「Grad咗就搬出去住，到時佢哋覺得冇必要就租返2房㗎啦」。也有網民分享自身經歷，稱自己快將畢業，遭遇比樓主更慘，「老豆以前係公屋換居屋再換私樓，所以而家就算佢60歲都上唔返公屋，焗住租成世樓，我又冇兄弟姊妹，搵得嗰10幾k人工，都唔知點算」。

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