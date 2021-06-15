消委會丨減醣電飯煲表現參差　最差1款減0.6%醣　降血糖功效成疑

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-15 14:06

【消委會／減醣電飯煲／低醣／糖尿病】低醣低鈉健康飲食近年深受都市人歡迎，為了控制體重或血糖，不少人願意花錢購買聲稱有助減低米飯醣分的電飯煲。消委會出版新一期《選擇》月刊，測試了市面上11款減醣電飯煲，發現半數樣本減醣表現遜色，其中售價為1388港元的東芝減醣飯煲於減醣模式下蒸煮的米飯，碳水化合物含量與「正常模式」蒸煮的沒有明顯分別。衛生署指出，減醣電飯煲的減醣穩定性有待測定，不建議糖尿病患者依賴減醣電飯煲來控制病情。

市面有不少聲稱有助減低米飯醣分的電飯煲出售，惟消委會發現，11款測試的減醣電飯煲中，半數表現遜色。（消委會圖片）

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消委會測試了市面上11款減醣電飯煲，包括4款磁應（Induction Heating，簡稱IH）減醣電飯煲及7款微型電腦減醣電飯煲，售價由738至2388元等，額定功率由500至1200瓦特。消委會指，由於米飯的能量來源主要是碳水化合物，故研究時根據產品說明書建議的烹調方法，以正常及減醣模式，按各樣本的最大米飯容量煮飯，比較減醣飯與正常米飯的碳水化合物的含量差異。

11款減醣電飯煲測試結果▼▼▼

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測試結果顯示，11款型號的減醣電飯煲減醣表現參差，只有5款的減醣飯碳水化合物含量減少較明顯，減幅由10.1%至45.3%不等。當中售價為1388港元的「東芝Toshiba」減醣差距最少，與正常米飯碳水化合物含量相比，減幅僅有0.6%。

至於「Thanko」及「Thomson」的減醣表現最為明顯，減醣飯的碳水化合物含量與正常米飯分別相差45.3%及26.6%。不過兩款型號的售價同時較高，「Thanko」為11款中售價最高的2388港元，「Thomson」則是第三高的1680港元。

減醣電飯煲的減醣效果表現不一，部分甚至沒有減醣的效果，衛生署不建議糖尿病患者依賴減醣電飯煲來控制病情。（消委會圖片）

消委會又指，每100克米飯計，傳統電飯煲煮出的米飯含32.7克碳水化合物，而9款具正常煮飯模式型號的米飯平均碳水化合物含量為36.6克，較傳統電飯煲煮出的米飯高約12%。當中「金樂Goldenwell」每100克正常米飯含42.8克碳水化合物，比傳統電飯煲的米飯更高約31%。

消委會指，部分減醣電飯煲煮出的米飯碳水化合物含量較傳統電飯煲高，消費者一旦以為減醣飯較傳統電飯煲的米飯健康而掉以輕心，增加了進食分量，則有可能弄巧反拙，攝入更多碳水化合物。衛生署亦指，由於減醣電飯煲的減醣效果表現不一，部分甚至沒有減醣的效果，而減醣電飯煲的減醣穩定性亦有待測定，故不建議糖尿病患者依賴減醣電飯煲來控制病情。

【消委會／止汗劑 / 除味 / 香體 / 4.5星之選】消委會同樣測試了市面上11款止汗劑及體香劑，包括其止汗及除味效能、紡織物殘留及用家意見等，當中6款的整體評分達4星以上，最高4.5星評分的2款樣本售價僅20多元，性價比相當高！

11款止汗劑及體香劑測試結果▼▼▼

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炎炎夏日，又是冷氣機出動的季節！消委會早前測試了14款變頻式分體冷氣機，整體評分大部份都有4星或以上，不過其中1款樣本，就被發現製冷量明顯低於聲稱的18%，總評分亦僅得2.5星。另外研究亦估計，能源效益較低的樣本，比能源效益較高的，每年須多付56%電費。

14款冷氣機檢測結果及評分▼▼▼

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至於要如何應對，食物安全中心有以下3點建議▼▼▼

消委會20款氣體熱水爐測試 4.5星之選售價差$7100 附選購貼士

20款氣體熱水爐價錢與總評分▼▼▼

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消委會就提醒市民，在選購及使用氣體熱水爐時，應注意以下事項：

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消委會｜10款隨身空氣淨化機除菌比併（01熱話製圖）

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