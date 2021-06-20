父親節警世文│爸爸不讓女兒嫁窮小子　剖白4大原因：這人沒未來！

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-20 10:00

【父親節 / 父女】常說女兒是爸爸的「前世情人」，因此今世的情人不只努力討女生歡心，更要通過爸爸嚴謹的評選考驗。內地一篇《女兒，為什麼我不讓你嫁給窮小子？》的匿名文章不時被翻出再三瘋傳，內容是爸爸對女兒的深情告白，直言不讓女兒嫁給窮小子的原因，雖然標題看來很勢利，但內裏剖白了4大原因，讓無數人讀完後都紅了眼眶，臨近父親節，文章又再度傳頌起來。

內地一篇父親寫給女兒的告白文章，隔一段時間就會被翻傳，內容直言是爸爸講述不讓女兒嫁給窮小子的原因，表面看勢利得很，但無數人讀完後都紅了眼眶。（示意圖，GettyImages）

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《父親對女兒的告白：為什麼不讓你嫁窮小子》全文▼▼▼

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同場加映：網民分享爸爸流淚經歷 暗藏感動故事

「男兒眼淚不輕彈」，但鐵漢心底同樣可以充滿柔情。連登討論區曾有網民以「有冇見過自己老豆喊？」為題發文，引來一眾巴絲打分享不同經歷，有人驚喜有人心痛，亦有人提起憾事感到後悔，然而每段小故事也同樣藏着濃濃父愛及親情：

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母親節│超警世！80歲媽媽留給4兒的遺書瘋傳：我後悔生下你們…

「謝謝你們照顧我 , 但我後悔生下了你們！」內地一篇據稱是80歲母親寫給4位兒子的遺書，同樣經常被翻傳，內容警世又令人心酸▼▼▼

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文章最後提到，這位年老媽媽在寫下遺書數天離世了，她安詳地躺在床上，手裏仍握着她與丈夫唯一的合照，上面只有夫妻倆，他們終於可在彼岸重聚。

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