Carousell買賣物12歲女收稅局信　追商業登記費$8250　律師咁解釋

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-16 19:40

網上買賣物品原來要商業登記？有港媽近日有討論區上發文，指其12歲女兒突然收到稅務局信件，指要為Carousell上的買賣戶口補交過去3年總共8250元的商業登記費。港媽最初還以為信件是騙案，但後來確認稅局信件屬實，她認為事件並不合理，因為女兒在平台上的交收只有十數宗，不該要為戶口進行商業登記。 陸偉雄大律師接受《香港01》訪問時表示，市民是否需要申請商業登記，需視乎4個因素，包括行為是否有經營生意的意圖、目標是否為獲取利潤、行為是否有持續性及行為已經持續多久。他又指，事主如果不認同稅局，將需要提出證據並作解釋。

港媽發文指12歲女兒在網上拍賣平台Carousell上買賣物品，因而收到稅局信件指要求她作商業登記。（Carousell網站截圖）

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該名港媽在親子王國討論區上發文，表示於2009年出生的女兒最近收到稅務局信件及電郵，指需要就其在網上拍賣平台「Carousell」的戶口補交過去3年的商業登記費，每年費用為2750元，即共8250元。港媽稱曾聯絡Carousell，但對方回應指她需要與稅局聯絡。

港媽又提到女兒的戶口於2019年開設，戶口用作買賣二手物品，「幾年間有十幾單交易，主要係買嘢，賣嘢唔夠10單」，女兒當初開戶是為購買卡通片星光樂園的卡及石，現時則用於出售公仔、小說、文具及漫畫，商品狀況有全新亦有二手。港媽曾經懷疑對方是釣魚騙案，但致電稅局之後就確實信件屬實，信件上的2個職員名亦都真實存在，更被邀請到稅局進行商業登記。

港媽表示，一度以為信件是騙案，但後來確認信件屬實。（親子王國討論區圖片）

對於為何稅局會得知女兒的住址，港媽都對表示不解，估計是因為女兒年幼，只准她以郵寄方式交收，變相令住址公開。她亦曾在電話中了解稅局為何會知道女兒住址，但稅局只稱「有專人去查」。港媽現時已着稅局將有關表格寄給她，待她方便的時候再去稅局處理。

陸偉雄大律師表示買賣行為是否需要作商業登記視乎4個因素。（資料圖片）

《香港01》記者就事件向陸偉雄大律師查詢，他表示買賣行為是否需要作商業登記視乎4個因素，第1是有沒有營運生意的意圖；第2是有沒有獲取利潤，這兩者要同時考慮。如果上述2者都成立，就要視乎行為是持久性還是單一行動，因為生意有持續經營（Going Concern）並非只是單一買賣，最後就是行為持續時間有多久。他指如果符合上述4個因素，即使當事人不認為自己在做生意，稅局亦都已經視為做生意。

陸偉雄大律師亦提到，物品是全新或二手並不影響是否要進行商業登記，年齡亦非唯一考慮因素。他舉例不少市民購買全新物品後發覺不適合會用較平價錢轉讓，該情況已經不符合4個因素中的獲利一項，所以不需要商業登記，而且「你屋企唔會賣完呢件又有另一件㗎嗎，呢個都係單一事件，唔似做生意嘅模式」。

最後陸偉雄大律師表示，當事人如果不認同稅局，就需要向局方提出證據，證明自己並不符合需要進行商業登記的準則，俗稱「斟數」，過程間「總之任何你覺得有用嘅嘢咪畀佢睇囉」。他又舉例指即使是賣樓，如果交易被稅局視為炒賣都可能會被要求支付稅款，而且炒樓不需要商業登記及公司註冊都可以進行，重點是行為有沒有商業性質，邏輯與事主被要求作商業登記類似。

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