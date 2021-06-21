「芒果界愛馬仕」蜜雪芒每個逾百元　台果農拆解因何矜貴過愛文芒

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-21 19:12

【愛文芒／蜜雪芒／台灣水果】又到芒果成熟季！去年民建聯立法會議員葛珮帆於內務委員會投票程序期間，被記者拍得以手機訂購2箱芒果，共12個售價達1500元，原來該款是被稱為「芒果界愛馬仕」、「進階版愛文芒」的台灣「蜜雪芒」。1個芒果售價達125元，高昂身價頓時令密雪芒人氣急升，被水果迷搜購品嘗，1年過去，蜜雪芒近日強勢回歸，因需求大及產量少，蜜雪芒今年身價或進一步攀升。台灣首位取得「蜜雪」品種授權、具30年的種芒果經驗的果農潘連進接受《香港01》訪問，拆解蜜雪芒比港人一向喜愛的愛文芒有何分別，以及當中矜貴之處？這位果農更傳授消費者最關心的揀生果貼士！

台灣「蜜雪芒」承繼愛文芒香味濃及甜度高的特點，同時具有花蜜香氣、更勝一籌的肉質及甜度，被稱為「芒果界愛馬仕」、「進階版愛文芒」。（受訪者提供）

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台灣芒果品種繁多，近年更推陳出新，研發出多款量產少、味道佳的矜貴芒果，當中又名「高雄4號」的蜜雪芒因承繼愛文芒香味濃及甜度高的特點，同時具有花蜜香氣、更勝一籌的肉質及甜度，被譽為「芒果界中的愛馬仕、進階版愛文芒」。

具30年的種芒果經驗的「挽果子」農場負責人潘連進是台灣首位取得「蜜雪」品種授權的果農，對蜜雪芒可謂瞭如指掌。他指平常吃到愛文芒抗病性較低，容易於種植期間「染病」，影響品質及食用期限，遂向台灣地政府買下經過改良的新品種的種植權，花4年時間種植及改進栽培技術，終於能培植出同樣擁有紅色外表、具花蜜香氣及租度更高的「進階版愛文芒」，並登記成名為「高雄4號」的「蜜雪芒」。

具30年的種芒果經驗的「挽果子」農場負責人潘連進，向台灣政府買下經過改良的新品種芒果種植權，培植出「進階版愛文芒」，並登記成名為「高雄4號」的「蜜雪芒」。（受訪者提供）

蜜雪芒肉質細緻 矜貴因產量稀少

蜜雪芒與愛文芒外表相似，分別呈帶光澤的桃紅色及紅色，因賣相討好成為不少台灣人的送禮之選。愛文芒甜度約為14度，以甜度高、香味濃為賣點，但蜜雪芒甜度則可高達18度，肉質細緻纖維少，加上果汁多及帶有獨得的花蜜香氣，令它成為近年備受追捧的芒果品種之一。

潘先生解釋，蜜雪芒身價矜貴全因其產量遠較愛文芒稀少，「比例來說，1000顆愛文芒才有1顆蜜雪芒」。由於蜜雪芒為新品種，研發成功後不少果農近年才漸漸加入種植，但一般要等待約6年才能迎來收成高峰，故產量仍未及其他品種多。

為了追求更佳品質，果農種植蜜雪芒時會按生長情況，選出外形及質素也達標準的芒果，並只留約60個果實於樹上，比起同時種植約300個果實的愛文芒更顯矜貴。（受訪者提供）

「樹上初熟」的方法栽種

另一方面，為了追求更佳品質，果農一般只會留約60個蜜雪芒果實、以「樹上初熟」的方法栽種，安排專人按生長情況，選出外形及質素也達標準的芒果，確保每個芒果也吸收足夠養分及陽光。反觀在台灣各地也有生產的愛文芒一般而言不會獲得如此「厚待」，同一棵果樹上能同時種植約300個芒果，單看數字已知產量的分別。在「量少品質高」的情況下，蜜雪芒自然成為芒中精品，售價與愛文芒至少相差4至5倍，故暫時屬台灣最貴、被稱為「精品級」的芒果。

想食靚芒果就要識得揀，潘先生教路，選購芒果要看呈圓形的底部，「行內人稱『看尾巴』」。以愛文芒及蜜雪芒為例，芒果底部飽滿代表熟度高，表示果肉甜度也高。至於表皮方面，顏色以呈亮麗的鮮紅及桃紅色為佳，「皮光當滑」當然沒問題，惟有時表皮上有小量黑色班點或沾有少量果蜜亦屬正常，「黑點是芒果成熟的顯示，代表可以進食；果蜜則由於芒果於運送過程中或撞到果蒂，故果實會自然分泌果膠以作保護，不影響食用安全」。

若芒果符合圖中五項或以上標準，即代表芒果已適合食用。（挽果子網頁截圖）

報紙包芒果放雪櫃可延保鮮期

如果保存芒果亦大有學問，潘先生教路，購買芒果回家後，若底部觸感軟身、散發香氣便代表可以食用。若希望延長保鮮期，則可以於果實底部仍未變軟時，以報紙包裹芒果放進雪櫃，約可保存7至10日。

潘先生指，台灣南部今年雨水較少，水分不足導致果實體形較小，但甜度相對較高，喜歡芒果的水果迷可放心購買食用，「芒果大小跟味道沒有太大關係，只是大顆的價錢較高」。不過他指出，部分批發商會同時向不同果農購入芒果再統一包裝，或會令芒果品質不穩定，故建議消費者光顧信譽良好的品牌，或購買貼有果園標籤的生果。

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