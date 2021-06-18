台美女網紅試穿5套「難駕馭泳裝」警告：有一款比堅尼好容易走光!

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-18 22:30

台灣性感教主雪碧（方祺媛）為了給粉絲放福利，讓網友挑出最喜歡她穿的5套泳裝，她日前將一一試穿的影片上架，說明哪套「沒奶不要穿」、「下水會變透明」，更稱穿上它們讓她在海邊總是全場焦點。

雪碧試穿5套難駕馭泳裝！警告大家第二名綠色比堅尼「極危險」，仲有一套好容易走光（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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雪碧公布網友票選的結果，第5名是白色的運動型比堅尼，她提醒，這套下水會變透明，所以要穿的話必須提前將毛髮刮乾淨，第4名則是黑色連身泳裝，胸前的大V字讓身材顯露，還有一條有條線在乳溝中間的位置。

第3名是一套黑色側身幾乎全裸的泳裝，一面是正常的連身造型，另一面則是僅用鍊條纏繞，第2名為綠色胸前拉鍊泳裝，雪碧提醒，這件「非常危險，沒有奶不要穿」。

被票選為第一名的泳裝為紅色連身泳裝，特別之處在於胸前是用扣子扣上，能讓「南北半球」一次展現，雪碧也說，她穿上這套去沙灘時，不小心就露點了，幸好一旁的朋友及時提醒。

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