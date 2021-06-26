$5000消費券｜八達通仍可套現？申請資格、限制12須知！3類人無份

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-06-26 21:26

【5000元電子消費券／登記申請方法資格／套現】政府電子消費券計劃詳情終於公布，新來港人士及香港永久居民須符合2個條件才可以申請，7月4日起開始登記，而AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）4個指定支付工具各有不同限制。 而財政司長陳茂波接受訪問時再就消費券解畫，回答包括八達通套現、首批登記市民是否需要排隊，以及是否會再派錢等問題。 另外陳茂波強調，希望消費券讓市民能開心消費，究竟消費券如何申請？何時截止？申請資格及哪3類人不符合資格？哪些消費才可使用消費券？如何更快取得消費券？以下12項須知一一解答。

即睇消費券12大須知，AlipayHK、八達通Octopus、Tap & Go及WeChat Pay 邊樣最方便？八達通如何套現？有什麼用限制？是否可以淘寶網購？▼▼▼

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除了優惠，揀選支付工具最重要是可在哪些商戶使用，究竟哪個才可以大額消費，例如購買黃金及iPhone等呢？

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5000元消費券最快暑假申請 4款電子支付工具開通方法話你知

1.支付寶香港 AlipayHK

支付寶香港是僅次於八達通、獲67%港人使用的電子支付工具；若只計算手機支付，更只有Payme和支付寶香港獲逾6成港人使用，以下為AlipayHK的申請及開通方法：

2.微信支付 WeChat Pay HK

不少人也有微信社交程式，但卻並非人人也有微信支付，以電子錢包使用量計算，2021年WeChat Pay於香港的使用率為9%，與獲42%港人使用的AlipayHK相差逾3成，惟WeChat Pay仍是第二多本港商戶接入的電子錢包的工具，與首位的AlipayHK僅差2萬間。以下為WeChat Pay的申請方法：

3.Tap & Go拍住賞

根據調查資料，Tap & Go拍住賞是各款電子支付工具中最少港人使用的1款，使用率為8%，與首名的八達通相距逾8成。財政司司長陳茂波說，政府在物色電子支付工具營辦商時考慮了一籃子因素，包括工具的普及度、使用方便程度、商戶覆蓋面及營辦商的相關經驗和配套、籌備所需時間等，同時徵詢了香港金融管理局的意見，希望市民能選擇到合適的工具。以下為Tap & Go拍住賞的申請方法：

4.八達通

作為港人最熟悉的電子支付工具，相信毋須多介紹，現時全港有95%以上年齡介乎15至64歲的港人擁有八達通，不過你知道手上的八達通是什麼版本嗎？以下為個人版及普通版八達通的申請辦法：