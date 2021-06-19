男友愛操肌1周做5日GYM　樓主呻冇時間拍拖　出街食飯最崩潰

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-19 15:30

想有健康體態，做運動健身是不二法門，但原來亦會影響感情關係！最近有網民在討論區上分享，指自己強逼男友做運動改善健康後，對方竟然慢慢比自己更加熱衷，而且男友頻頻做Gym，1周做5日運動，「次次想約佢都要早1個星講定先」，外出吃飯時「食乜都要揀一輪」，最後更因為男友身材太好，令自己都需要加把勁，不想被比下去。

不少人都有到健身室健身的習慣，但樓主投訴男友超級喜愛做健身，因而影響到拍拖。（《十二金鴨》電影劇照）

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樓主在香港討論區上發文，指「有個鍾意健身嘅男朋友真係好煩」，提到為了有家族有肥胖史的男友健康着想，所以在大約2年多前強迫他去做運動，「點知佢開始健身之後，仲熱衷過我……」，除了相約出街困難之外，飲食亦要考慮增肌需要，而選擇多吃低脂高蛋白質食物，連節日慶祝都要吃得清淡，「加上佢身材愈嚟愈好，我又不得不自己都努力啲，唔想比下去……」。

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有網民認為男友的行為值得支持，「有紀律的人難能可貴喔」、「有健身習慣多麼難能可貴」、「佢咁有恆心係好事嚟嘅，而且係你叫佢做運動」。不過亦有人認為男友健身過火，「我覺得任何喜好都應該適可而止」、「佢冇擺你喺第一位已經錯啦」。最後亦有網民建議，樓主可以與男友一起健身，否則大家的生活習慣將難以協調，「一齊去做囉，你都話你有做開」、「健身男基本上幾乎只可以搵健身女，否則唔容易夾啊！」。

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