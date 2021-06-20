轉錄燈慢1秒起步讓切線　連登仔分享4招佛系駕駛之道：唔想冇命

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-20 16:00

交通意外很多時都是因司機的不良駕駛態度引致，例如跟車太貼、胡亂切線等。有網民最近就在討論區分享自己的駕駛之道，指毫不介意被其他車切線，在燈位也會刻意慢1秒起步，好讓走錯線的車切回正確路線。帖文引來熱議，不少人表示欣賞樓主的「佛系」態度，但也有人直斥他過份忍讓只會縱容不守規矩的駕駛者。

有網民在討論區分享其駕駛之道，表示不介意別人切線，也會在燈位等1秒才起步。（Per Loov / Unsplash）

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網民「客家人(hecarim)」在連登討論區以「有冇人揸車好心平氣和」為題發文，其中分享其「佛系」駕駛態度，引來網民熱烈討論：

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樓主又補充，稱自己並非認為慢速駕駛就等於安全，「咁又唔會慢得去邊，點都跟牌加多少少，因為多數車都係歡樂錶，錶板睇到80，可能實際得72左右」，強調在高速公路上行駛都不會過份低於指示牌所示的車速，「最緊要安全第一，唔想冇咗條命仔」。

網民的意見兩極，有人批評樓主的駕駛方法「太𥹉糯」，容易導致交通擠塞，「安全情況一轉綠燈就畀油行啦，等1秒做乜，好多時明明轉1次燈可以再過多2架，就係咁搞到幽靈塞車」，但也有網民認同樓主，指駕駛時保持心平氣和，面對突發情況時才能冷靜處理，「我都鍾意冷靜啲咁揸，燥底同心急只會令自己犯錯」、「香港人揸車全世界最垃圾，郁啲就呠，狂躁睇醫生啦」。

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