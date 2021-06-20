日網民養10年巨型大蟒蛇！比手臂大5倍通屋走　外型恐怖卻愛撒嬌

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-20 13:30

養了這隻小偷一定不敢來！日本一名網友「友人（野生）」16日在Twitter曬出寵物照，表示自己養了網紋蟒有10年，從牠小時候如拇指般的大小，如今長成寬度超過5倍手臂大。而且這條蛇「圓滾滾」的巨無霸身材，喜歡在家裡爬來爬去逛街。很多網友看完這隻「無毛寵物照」快嚇死，直呼「好恐怖喔」。

從飼主拍攝的照片中可見，主人把手當作比例尺，放在網紋蟒旁邊當對比圖。只見網紋蟒吸收力超級好，整隻長得肥肥壯壯，粗度已超過爸比的手臂。其中牠也像小時候一樣，喜歡將頭饋在爸比手腕上，宛如回到小小孩，沈靜在依偎與撒嬌中。

比飼主手臂大5倍！點圖放大看日網民養10年的網紋蟒「萌照」👇👇👇

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主人也分享寶貝在家的狀況，看到網紋蟒以超長的巨身在家裡蜿蜒前行，主人已經往前走了好幾步路，仍然不見牠的頭在哪裡，畫面十足震撼。除此之外，主人還有養傘蛇、蜘蛛等，並且在Twitter上記錄著非常多物種狀況。

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由於這張寵物照太驚人，Facebook Page《蘇膺中》日前也轉發這則消息，瞬間吸引上千人按讚與轉發。網友紛紛在底下驚嚇留言，「他是牠的寵物吧^_^」、「夭壽喔，想到哈利波特那隻」、「請問這是阿嬤養的嗎」、「這個感覺夏天不用開冷氣了...」、「我想到伊藤潤二某一篇...」、「真的很怕牠哪天食慾特別旺盛...」、「趴在他手上那張特別可愛誒」、「真的怕爆><」、「十年前才跟拇指一樣粗……超會養」。

同場加映：WhatsApp瘋傳公廁現「馬桶蛇」 探頭後縮返入水 網民勁恐慌（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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