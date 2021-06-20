台灣疫情｜呂秋遠指疫情正走向光亮的地方：只要活着，我們會更好

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-06-20 15:00

文：呂秋遠 台灣律師 就個人而言，這段時間是從事律師工作13年來，最特別的日子。好像回到剛開業的時候，可是又不完全類似。少了開庭以後，頓時多出大量的時間，可是訴訟的人是固定的，甚至會往下減少，畢竟法院目前暫時關閉，而且又是疫情嚴峻，沒有緊急事件，大概也不會甘冒風險找律師處理案件。於是，事務所進入了冬眠時期，客戶還是會見，但是時間相對增加很多。原本諮詢就沒有收費的習慣，但是現在的諮詢，變成了一次都是2小時以上，一起罵外遇的老公、不照顧小孩的媽、沒良心的詐欺犯，也是一種樂趣。

根據台灣勞動部統計，共有625家事業單位、6,383人放無薪假，創下今年新高。（中央社）

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這是苦中作樂嗎？也算。畢竟全世界的人都在受苦，包括台灣人。我們比起全世界，晚了1年面對這場瘟疫，至少不用歷經國外的重複的封城、解封、大量死亡、等待疫苗發明的焦慮無奈。幸好，我們現在只是經歷一場去年全世界經歷的簡易版，也在逐漸往光亮的地方走。不敢想像，如果去年美國、德國、日本、法國、英國這些國家發生過的事情，經歷在台灣，會引起多大的社會動盪。

還好，去年到5月為止，這1年半以來，我們運氣很好，也很努力。那麼，現在呢？

現在當然不好，一點也沒有錯。但也沒有很不好，因為如果發生在去年，可以更不好。那麼，我們要怎麼去面對現在的不好？

想辦法活下去。

呂秋遠勸勉大家要在逆境中好好生活，等候疫情退去的一天。（中央社）

如果你是做生意的人，別灰心，現在的不好，不是你不好，是大家都不好。這時候剛好可以檢查一下自己的經營狀況，過去有沒有不夠好的地方，慢慢的消化自己的缺點，以前沒時間讓你消化，現在可以慢慢來了。也可以嘗試發展以前沒試過的方向，讓自己活下來，是最重要的事情。苟延殘喘也沒關係，只要活下來，以後就有更好的機會。

如果你是領薪水的人，別煩悶，現在的不好，是因為老闆也不好。這時候可以逼迫自己再多學點新玩意兒，多看點書、多追點劇、多運動、多玩一些PS5或者跟家人多一點相處的時間，乃至於，多點些平常不可能練習的技能，例如煮菜，我不是就在學了，不夠好沒關係，爽度最重要。

如果你是家務管理者，別難過，現在大家都常常在家，是因為這社會現在不是在正常狀態。如果另一半真的太機車，又逼得要跟他相處，那就每天默唸3次，我選的、我選的、這個人是我選的。如果小孩真的讓你抓狂，在發脾氣前，一樣默唸3次，我生的、我生的、就是我生的。像我、像我、真的超級像我。然後打電話給媽媽，感謝她過去對你無私的容忍與照顧。

至於煮菜，沒關係，我這麼糟的廚藝都能活下來了，隨便做做就好，誰抱怨就請他自己付錢，去找吳博毅與富胖達。

外面的風景沒這麼好，就像龍太后的兒子說的，「我們在封鎖中悲痛、憤怒、無能為力的狀態下活了整整1年半，所以可以告訴你：不必這樣。該怎麼活就怎麼活。該運動就運動，該讀書就讀書，該走路就走路，該吃飯就吃飯，該種花就種花，該開心就開心。生活是自己的堡壘。」

是瘟疫讓我們在封鎖中悲痛、憤怒、無能為力的，別搞錯了對象。跟全世界相比，我們已經是幸福的人，大局如此，我們就好好過、好好活着、好好活下來。生活本來就是修行，充滿了大小的坑洞，只是現在的瘟疫，讓坑洞變多變大，有時候讓我們的生活按下暫停鍵而已。

瘟疫過後，只要活着，我們都會更好。病例在減少了、疫苗也逐漸上路了，想想中秋節就可以一起烤肉，是不是很棒？

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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