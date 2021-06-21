BBC數據分析新冠疫苗全球使用率　復必泰揮低科興疫苗仍屈居第二

撰文：聯合新聞網
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台灣疫情嚴峻，美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗將於20抵台，當地各界無不引頸期盼，期待逐步提高疫苗接種率，全面防堵疫情。近日有台灣ICU重症醫生發文分享全國最多國家使用的疫苗排行榜，其中AZ疫苗居冠，共有130個國家施打。
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目前台灣正全速施打AZ疫苗，期待提高疫苗接種率。美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗也將於今抵台，提高台灣疫苗庫存量外，也讓疫苗接種有更多選擇，相當振奮人心。然而，截至20日為止，台灣接種後猝死的個案累積至今已有67件，引起當地市民擔憂，台灣指揮中心則表示會繼續釐清死亡原因與疫苗的相關性。
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