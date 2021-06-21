疫苗抽獎｜恒基足金抽獎今登記！申請資格、截止日期一覽｜附連結

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-06-21 13:29

【疫苗抽獎／接種疫苗優惠／恒基足金大抽獎／登記資格】恒基兆業集團推出 「疫苗接種鼓勵計劃」，舉辦共6次抽獎活動，頭獎更有機會贏取價值100萬元的999足金，今日（6月21日）開始登記。究竟如何登記？有什麼參加資格？何時截止？以下一一話你知。

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參加抽獎：按此

除了恒基足金大抽獎，商界亦推出了抽樓、抽機票、抽iPhone等接種疫苗優惠，以下一一看清。

「重點優惠」：包括千萬元豪宅抽獎參加資格、免費搭港鐵、迪士尼及海洋公園優惠▼▼▼

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6月17日最新優惠！包括新民黨百萬元大抽獎詳情、總商會3000萬元抽獎送房車、送港鐵全年車票、送機票、黃金商場優惠等▼▼▼

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6月15日更新優惠！包括怡和集團送Benz、永義集團買樓折扣、宏利香港保費代用券、中銀人壽免費接種前健康評估▼▼▼

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6月11日更新優惠！包括星夢郵輪大抽獎、煤氣公司10,000元購物禮券、亞洲保險優惠、帝盛酒店免費住宿▼▼▼

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6月9日更新優惠！包括保誠抽獎送10年醫保、新民黨百萬元獎品大抽獎▼▼▼

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6月8日更新優惠，包括長江集團、李嘉誠基金會送2000萬元禮券，更可以買樓；恒基大抽獎送足金60両及現金券、英皇送20000張戲飛及「尚‧珒溋」折扣等▼▼▼

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6月7日更新優惠，包括新地日日抽iPhone 12，以及領展抽現金券及家庭電器▼▼▼

6月4日更新優惠！包括3香港推出送iPhone 12 Pro、手機折扣等、送Tesla Model 3 Long Range電動車、恒隆送電子禮券及香格里拉免費住酒店一年等▼▼▼

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6月3日更新優惠，包括一田購物折扣、莎莎SASA現金券抽獎、華懋如心酒店豪華套房Staycation等，看清有什麼參加資格▼▼▼

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其餘優惠，包括送口罩、抽現金、送機票、送股票等▼▼▼

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以上優惠只供參考，仍有待商界公布詳情，實除可能仍有變動。

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