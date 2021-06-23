餵夜奶隨口呻腰痛　老公衝口而出這樣說　港媽深感委屈即爆喊

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-23 10:00

照顧子女隨時觸發夫妻間的感情問題！有港媽在討論區上發文抱怨，指自己生下孖胎後就有腰痛問題，近日半夜起床照顧子女時說了一句「條腰好痛，好攰」之後，老公卻反指：「你夠我攰？」港媽當時立即因為覺得委屈而爆喊，雖然老公之後都有安撫自己，但直言仍然耿耿於懷。不少網民就表示，照顧初生子女夫婦雙方都會覺得疲累，難免有衝口而出的說話，建議多些體諒對方。

有港媽在討論區上分享，指餵夜奶時抱怨腰痛，卻被丈夫反駁：「你夠我攰？」（Gettyimage）

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港媽在親子王國討論區上發文，指一對孖女即將10個月大但未戒夜奶，而凌晨3時餵夜奶的時候，剛好另一個女兒在哭喊，老公就起床幫忙照顧。由於自生下孖B之後一直都有腰痛問題，港媽餵奶時隨口說了一句「唉，好攰，條腰好痛，好攰」後，老公卻竟然反問：「你夠我攰？」

港媽表示，聽到老公的說話之後感到十分委屈，立即爆喊。（GettyImages）

港媽表示明白老公上班辛苦，「半夜仲要被2個囡整醒」，但自己說腰痛只是想有人可以關心一下自己，「我冇諗過佢會咁諗，我亦冇想去比較佢返工辛苦啲定係我湊2個BB辛苦啲」。港媽指自己當下立即爆喊，感到十分委屈，但即使老公之後有「氹返」自己，「但係我仲係耿耿於懷」。

有網民留言表示，事件反映老公沒有同理心，亦有人覺得只是「南極與北極，觀點與角度」。另外亦有留言指出，老公可能只是太眼瞓太累衝口而出，「好彩佢最後都有氹返你」，「大家都為湊BB太攰唔夠休息而影響情緒，互相體諒，BB大啲唔使夜奶會好少少，爸媽加油」。

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