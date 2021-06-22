印度神童新預言｜疫苗無用？點名4國家小心　2023年呢個月先好轉…

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-06-22 19:06

【印度神童言2021／Delta變種病毒／英國疫情／台灣疫情】印度神童阿南德（Abhigya Anand）於6月16日發布的最新影片中，曾預言6月20日會發生嚴重大事，結果成人疫苗接種率超過八成的英國受到Delta變種病毒影響，出現疫情大反彈，單日確診人數曾多天突破逾萬，被迫要延後解封，另一方面，全球多個疫情亦反覆不定，令人關注疫苗是否能有效防禦變種病毒。 印度神童阿南德於最新預言中，直指6月20日只是新開始，稱直至11月21日前，許多國家都會迎來下一波疫情，而9月到11月會更加糟糕，他更點名4個國家要小心慎防，並預言要到2023年這個月份，疫情才會好轉。

即睇印度神童最新預言！點名4個國家要小心 到2023年這個月才好轉▼▼▼

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再看看英國疫情有多嚴峻，即使全國逾六成人、逾八成成人已至少接種一劑疫苗，但確診人數仍然大反彈▼▼▼

觀乎英國情況，雖然疫苗接種率高，但疫情仍然回升，再引起疫苗是否有用的關注。印度神童亦有講述疫苗問題，更直指疫苗並非解決問題根本方法。

印度神童指新冠疫苗有3大問題！預言對抗疫情3大關鍵點▼▼▼

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印度神童阿南德於短片中分享了對中國疫情的看法，稱由於沒有具體數據，加上中國在資料保護方面非常強大，不會向外界透露所有事情，故不能百分百確定中國發生了什麼，他也不認為中國目前是絕對安全。

印度神童分析2原因致疫情爆發！世界將更慘？

其實阿南德今年4月預言中，已預言世界接下會變得更差，又預言疫苗會引爆更大問題，並提出了解決方法▼▼▼

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除了疫情印度神童阿南德亦講到自己對投資的建議，當中有2類產品可以投資，但亦有1類產品要避免。

印度神童2類產品投資建議！呢類產品勿投資▼▼▼

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印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（YouTube截圖）