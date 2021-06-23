連登仔設計座枱飲水機　每半小時亮燈「#見字飲水」提醒多喝水

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-23 13:00

【見字飲水 / 飲水機 / 發明】都市人近年着重健康，「見字飲水」這句潮語因而大行其道，不過有連登仔並非齋講不做，更特意製作一部提醒自己「夠鐘飲水」的水機，每半小時就會亮燈一次，並會出現「#見字飲水」的字樣，包保做到多喝水。

連登網民「Mighty_Tummy」為了提醒自己多喝水，決定設計1部真正的「見字飲水機」。（連登討論區圖片）

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連登討論區用戶「Mighty_Tummy」日前以「我設計咗一部可以提醒自己飲水嘅水機」為題發帖，指夏天來到需要喝更多水，但自己一直以來都少喝水，為了提醒自己，決定設計1部真正的「見字飲水機」。

「見字飲水」實物圖▼▼▼

從繪畫設計圖至製作實物，並裝嵌組件，都是由他一手包辦。他表示，水機每半小時會亮燈1次，並隱約出現「#見字飲水」的字眼，只要將它放在枱面就可以定時定候提醒自己喝水。飲水機設有1個長方體的水箱，可裝滿約1公升水，只要揭開水機蓋子就能加進去，「唔使行嚟行去斟水飲」。他又透露自己花了約1個月時間製作水機，而且製作費有限，只能拿公司水機的零件改裝。

不少網民看完樓主的介紹及實物圖後，都大讚很有趣的發明，指如果有冷熱水功能就更好，有人則建議直接駁管到水杯內，「定時自動泵水，唔飲就會瀉」，又或者增設響鬧功能，加強提醒。但有網民認為設計可參加「無聊發明比賽」，其實只要直接在手機設置鬧鐘，或在普通水機上加燈，已能做到一樣的效果。

究竟飲幾多水才足夠？衛生防護中心就建議，每人每日應喝至少6至8杯約240毫升的流質飲品，天氣炎熱時，則需飲用更多的水分以補充所流失的汗水，另外還有3個注意事項▼▼▼

註冊營養師李瑋珩亦曾表示，正常情況下，建議流質攝取量為每公斤體重30毫升。以50公斤重為例，每天約需要攝取1.5升的流質，即最少6杯水。

更多資訊：飲水｜運動前後補充水份有技巧 營養師教如何計算個人每日飲水量

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