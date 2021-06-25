執1件垃圾返家　公屋戶變蟑螂木蝨「養殖場」？　專家指或更恐怖

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-25 19:00

【木蝨/床蝨／蟑螂／曱甴／滅蟲／蟲患／公屋戶】蟑螂木蝨入屋落地生根，非但是住戶噩夢，更可能禍及鄰居！日前有石硤尾邨街坊投訴，指公屋走廊近期出現大量蟑螂及木蝨，區議員及管理公司發現蟲患源頭來自1名獨居長者的單位。戶主聲稱是5月下旬從垃圾房撿回1個洗衣機內膽回家，疑內有蟑螂及木蝨藏匿，數星期後全屋大爆發。 觀林蟲害滅蟲專家鄭國鏗接受《香港01》訪問時指出，洗衣機的確是蟑螂溫床，但有木蝨出沒並不尋常，他透過相片看過單位「災情」後，認為真相可能更恐怖，他相信屋內的蟑螂問題積存至少半年，木蝨則3個月以上，而且蟑螂和木蝨同時出現，在處理上會很麻煩。鄭國鏗分享了一些應急手段，並建議鄰居採取以下措施自保。

涉事公屋戶在滅蟲後，屋內有數百蟑螂及木蝨屍體，觸目驚心。（冼錦豪FB截圖）

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近日石硤尾邨美賢樓有街坊投訴走廊出現大量蟑螂及木蝨，經當區議員冼錦豪及管理公司了解後，發現蟲患源自同層的1個單位。據悉單位的獨居長者於5月下旬從垃圾站撿回1個洗衣機內膽存放家中，懷疑內面藏有蟑螂及木蝨，僅數星期情況已變得一發不可收拾，蟲患更禍及鄰居。經與住戶協商後，房署及管理處人員在樓層展開深層清潔及噴殺蟲水，又在有蟲患單位的木造組件噴殺蟲水及放置煙霧滅蝨彈，經一輪滅蟲工夫後，涉事單位出現數百蟑螂及木蝨屍體，場面極度恐怖。

深水埗區議員冼錦豪在fb專頁分享照片，令街坊大呼恐怖，「住喺呢啲鄰居隔離唔知可以點」，擔心蟲患會影響隔離鄰舍，亦有人留言希望不要胡亂用滅蝨彈，否則令木蝨四散。觀林蟲害滅蟲專家鄭國鏗表示，從照片所見，他推測從垃圾房撿來的洗衣機內膽未必是蟲患大爆發主因，反而相信單位早已有蟲患問題，又分析蟑螂繁殖了至少6個月，木蝨則3個月，尤其是木蝨躲在洗衣機內膽而入屋的機會很低。

鄭指洗衣機內膽有蟑螂其實很正常，因為洗衣機運作時會發熱，使用後仍然暖和，內殼環境陰暗，對蟑螂來說是個繁殖理想地點。然而，會躲入洗衣機內膽的多數是俗稱「美國曱甴」的美洲大蠊，長者將洗衣機搬回家後牠們很快會四散，可能只剩下一些卵，很難「開枝散業」到涉事單位的數百隻規模。而且，洗衣機一般不是木蝨喜愛躲藏的位置，因木蝨多數生活在人類休息的位置，若真的在內膽有所發現，很可能是原主人洗的衣物有木蝨。

鄭表示過往亦接觸過不少年長者住戶有蟲患困擾，由於長者身體衰老反應變慢，對蟲咬無太大感覺，久而久之害蟲便愈積愈多，故很多長者戶的蟲患都是積存了許久，直至忍無可忍才求助。據過往經驗，要長者自律地丟掉雜物的難度很大，只能寄望房署人員有用正確有效的殺蟲水滅蟲，但他不建議放滅蝨彈，認為只會增加害蟲四散風險。

網傳7大滅蝨法點評：

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木蝨是家居常見害蟲，滅蟲專家鄭國鏗（Henry）曾指出8個家居藏蝨黑點▼▼▼

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鄭稱滅蟲時針對木蝨和蟑螂的藥物不同，勉強配合使用會影響效果。由於木蝨對人類威脅較大，吸血也影響睡眠質素，故滅蟲人員會先重點處理木蝨。他指對付該2種害蟲的手法不同，蟑螂會用到凝膠及焗霧，木蝨則是熱蒸氣和藥水，如情況不嚴重或想「頂住先」，可以用市售殺蟲水及曱甴屋殺滅蟑螂，木蝨則建設用俗稱「DE粉」的矽藻土粉灑在出沒地點，並每星期用熱水洗床單。

然而，今次涉事的公屋單位同時爆發蟑螂和木蝨問題，鄭指殺蟲水殺蟑螂沒問題，但殺不死木蝨之餘，反會刺激牠們散開繁殖，故這情況噴殺蟲水時要避開床架、梳化等木蝨黑點，或只使用曱甴屋殺蟑螂，減低對木蝨影響。按街坊說法，害蟲已擴散到走廊，鄰居該如何自保？鄭表示亦接過類似個案，有求助者的蟲患是由鄰居傳過來，他建議街坊可以在門口灑大量DE粉，避免害蟲爬入屋。

長者從垃圾房執雜物回家致害蟲入屋的個案不少，鄭指以下4樣物品是高危：

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鄭分享見過最嚴重的蝨患個案，地點是旺角1個唐樓單位，現場估算屋內最少有1000隻木蝨，細小空間內遍布木蝨、蝨殼、蝨卵、蝨殼等，連蝨屍都「屍橫遍野」，堆疊在一起，蝨患問題超過年半，場面十分恐怖，需要立即處理。

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同場加映：【滅蝨】直擊蝨禍現場：公屋暗藏逾200隻木蝨 吸飽血肚發黑

滅蟲人員揭開上格床床板，發現一整個木蝨「家族」盤據角落，成蟲、幼蟲都有，米粒狀的是卵，而淺色透明的是蟲殼。(溫嘉敏攝)

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