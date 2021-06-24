綜援家庭網上徵50吋大電視　網民批要求過份　平台負責人咁解釋

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-25 10:42

舊物回收再轉贈至有需要的人，環保又有意義，不過1張徵物告示截圖在網絡流傳，有社工為綜援家庭徵求多項二手家俬，包括分體冷氣機、50吋電視機等，遭網民質疑要求太多，利用他人同情心。徵物平台負責人表示，已按社工要求刪除帖文，並解釋指曾收投稿表示需要1部40吋電視，查問下發現受助人是弱視家庭，故需要1部熒幕較大的電視，自此傾向信任社工的專業判斷，不會對投稿內容太嚴謹。

1張徵物告示截圖在網絡流傳，有社工為綜援家庭徵求多項二手家俬，包括分體冷氣機、50吋電視機等，遭網民質疑要求太多，利用他人同情心。（網頁截圖）

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有網民在連登討論區貼出慈善機構「五餅二魚」網站上的徵物告示，指有社工替1個搬新屋的綜援家庭申請二手家電，包括1.8米上下格床，如連床褥更好、2米梳化、大眼雞洗衣機及1.5匹分體冷氣機等，當中最引起網上熱議的一項，則是要求1部「50吋電視機」。

有網民將家中電器及家俬作比較，直言自己生活得比基層家庭更差，「我都係用緊部30吋電視咋」、「話要分體式冷氣，我都仲係用緊窗口機」，又稱告示列出的清單「2萬做唔做到呀？」有網民亦貼出另1個徵物告示，只見有自稱育有4名子女靠綜援維生的單親婦女，不但要求50吋或以上電視機，更徵求新款遊戲機PS5及iPhone 12，揶揄她只接受指定牌子，「好識享受生活」。

不過，五餅二餅負責人張先生回覆《香港01》查詢表示，徵物平台主要由社工投稿，為有需要家庭徵求二手物品，一般而言，善心市民看見告示後會直接聯絡社工。對於徵求「50吋大電視」是否過份，張先生表示該帖文已按社工要求在網頁上刪除，而多年前曾收到投稿，指1個窮困家庭需要1部40吋電視機，他感到奇怪因而致電社工查詢，經了解後發現對方原來是弱視家庭，因而需要徵求熒幕較大的電視機，自從此事後均傾向相信社工的專業判斷，對刊登告示的內容不會過於嚴謹，「有啲家庭（背景），社工話未必方便講」。

至於有網上截圖稱有家庭徵求PS5或iPhone 12，張先生則澄清是改圖，他從未收過此投稿，直言徵求PS5是過份的要求，「如果見到，我都唔會登」。他又指，徵物平台上還有很多真正有需要的人，他們的要求都是合理的，希望大眾可關心捐贈。

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