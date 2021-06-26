台網紅IG黑白照撞臉BLACKPINK Lisa！白癡公主突變性感獲網民激讚

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-26 22:30

台灣網紅白癡公主自稱「貧乳界女神」，無厘頭風格深受網友喜愛，平常除了工作之外，也不時會透過社群網站和粉絲互動。她日前在Instagram曬出一系列暗黑辣照，不同於以往風格，讓許多粉絲眼睛為之一亮，甚至有不少人直呼「好像Lisa」，認為她的新造型與BLACKPINK的Lisa很相似。

白癡公主23日在Instagram曬出一系列黑白造型照，內文寫下「我要出門了，請看好你們的男朋友」，照片中可看到她畫上濃黑眼線妝，並綁起了高馬尾、齊瀏海，搭配黑色連身褲以及Dr. Martens鞋，裡面還穿上有著刺青圖案的透明長袖，擺出了魅惑鏡頭的表情，與以往風格大不相同，乍看還與Lisa有幾分相似，就連韓籍YouTuber金針菇也驚呼「第二張是Lisa吧！」。

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白癡公主的暗黑辣照吸引許多網友湧入留言，許多人表示「好像Lisa！」、「剛還以為是Lisa帳號」、「真的以為滑到Lisa的照片」，其他也有不少人大讚「好帥好喜歡」、「好適合你」、「已戀愛」等，反應相當熱烈。

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