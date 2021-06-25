恐怖閨密跟足衣着打扮　暗地搵同1份工　港女：仲成日聯絡我男友

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-25 22:00

女生身邊總有一、兩個閨密，喜歡打扮到如「孖公仔」一樣，不過有女網民分享指，與1位大學同學感情要好，但慢慢發現其衣着打扮跟自己愈來愈相似，畢業後又跟着她找同1份工作，最恐怖是經常私下聯絡其男友，令她大感不舒服，「點解樣樣都要學我？」。

有女網民分享指，與1位大學同學感情要好，但慢慢發現其衣着打扮跟自己愈來愈相似，畢業後又跟着她找同1份工作，最恐怖是經常私下聯絡其男友，令她大感不舒服。（《這個戀愛有罪嗎》劇照）

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該女網民在香港討論區以「我有一個可怕閨蜜」為題發帖，指大學時認識1位女同學，她們常常一起上課，感情要好，但慢慢地發現其衣着打扮跟她愈來愈似，對方每次聽到身邊人形容她們是「孖公仔」都感到開心，但樓主卻感覺有點不舒服，「我硬係覺得有少少唔自在」。有次2人去行街購物，閨密跟她睇中同款衣服，樓主遂特意挑選1種她不喜愛的顏色， 「點知佢又跟我買同色，我嗰下真係有啲唔舒服，點解咩都要一樣呢？」。

除了打扮一樣，大學畢業後1次搵工經歷令樓主更加無奈▼▼▼

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樓主指閨密最恐怖是偷偷聯絡其男友，如果並非男友覺得奇怪而坦白跟她說，她只會一直蒙在鼓裏，直言對方很恐怖，不禁問「點解樣樣都要學我？」。

樓主的帖文引起網上熱議，有網民認為應攤牌跟閨密講清楚，亦有人指原因很明顯，就是對方覺得樓主優秀，因而模仿並想戰勝她，但如果「乜嘢都學到一模一樣同比較，佢係好可憐好可憐嘅人」，有網民就半開玩笑表示似在聽鬼故事，「佢想搵替身」。

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有網民最近就發文吐苦水，指本來與同組1名女同事情同閨蜜，便將到大公司見工一事和盤托出，未料對方竟偷偷應徵同1份工作，打探各項見工細節，終取得樓主心儀的職位。

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