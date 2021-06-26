節儉女友愛慳錢　五金舖剪指甲、超市排隊狂試食　台男：好丟臉

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-06-26 16:00

節儉是美德，但過份省錢或會令另一半很為難。有台男在討論區分享，指女友從小過得比較苦，所以日常生活習慣省錢，但樓主出身小康之家，2人同居3個月後因為金錢觀不同以致矛盾漸多，有時候女方更會做出不少讓樓主大感尷尬的事，讓他不禁嘆道：「女朋友省錢省到好丟臉」

台男在討論區發文大呻，女友日常生活很愛省錢，但有時省錢省得讓他感覺很羞家。（電視劇《大時代》劇照）

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日前（23日）有男網民在Dcard討論區發帖，表示自己來自小康家庭，但女友卻從小吃苦，所以養成省錢習慣，但2人同居交往3個月後，日常生活發生不少事讓台男感到吃不消，也開始懷疑2人是否真的適合在一起。

台男先談起居生活，他坦言女友很愛關掉電器省錢，例如電視、電燈、風扇等等；此外女友亦愛在各項清潔用品中加水，以延長使用時間，甚至連雪櫃中的飲料也被她加水稀釋及分裝。

【按圖閱讀女友省錢大法 ▼ ▼ ▼】

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離開家居範圍後，女友更會吃盡超市內的試食產品，或特地到屈臣氏使用乳液及防曬。試用試食以外，女友亦愛收集，經常喜歡到二手免費市集或跳蚤市場撿布娃娃、椅子坐墊等東西，更會收集各店家的集點卡，掌握最新打折、兌獎券等優惠情報，知道有着數活動就一定會去吃，不管自己是否想吃。

然而最讓樓主崩潰的是省錢習慣影響個人衛生，因為女友會四、五天才洗一次衣服，更規定要一起洗澡，但最震撼的還是她會到五金百貨剪指甲！為了省錢，女友總拿着計算機，即使是相差幾塊錢，她都要計算一下才花錢。

女友的慳錢方法讓樓主感到心很累，不禁懷疑2人是否適合走下去，但他坦言又很喜歡對方。網民看完帖文後都大呼受不了，直言單是去五金百貨剪指甲一事已經讓人很丟臉，「我覺得已經不是省了，有些根本是佔他人便宜」、「對小錢斤斤計較的話，活着好累」、「價值觀不同，以後結婚會更累」。

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