庹縮男友食飯AA制計到小數點　土匪雞翼逐隻計　女友嘆就嚟發癲

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-27 21:00

節儉是美德，但過份計算卻可能影響人際關係以至情侶間感情。有女生日前發文，指近日有交了新男朋友，其家境及工作都不錯，但卻是極度小家，「咩都會都同我計錢、計時間」，並列出男友3件斤斤計較的事情，包括吃飯除了AA制外，更是計算到小數點，而且限令1小時內「找數」，令她不禁慨嘆「我就嚟發癲啦」。

有女生在香港討論區以「男朋友好小家，咩都斤斤計較」為題發文，指新男友的家境富裕，很有學識，跟他相處聊天都愉快，惟最恐怖是樣樣跟她計到足。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照

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該女網民在香港討論區以「男朋友好小家，咩都斤斤計較」為題發文，指新男友的家境富裕，工作亦賺不少錢，並很有學識，跟他相處聊天都愉快，惟最恐怖是樣樣跟她計到足，「（男友）話係家教嚟」，並大呻3件令她非常崩潰的事蹟，包括食飯AA制並限她1小時內繳款、分享小食都要按每人的食用份量計算等▼▼▼

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帖文引起網上熱議，有網民直指男友「好識計算」，笑問他是否會計師，又認為有這樣的另一半「遲早要分」，很難繼續走下去，甚至「做朋友都怕怕啦」。

【按圖閱讀女友省錢大法 ▼ ▼ ▼】

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男女初次約會吃飯，結帳一刻都像上演一場尷尬又緊張的心理戰，究竟應由男方主動請客還是AA制夾錢，不時引起網上極多討論。有台灣男網民為了尋找有數據支持的答案，決定用3個月時間，親身相約19名陌生女生出來吃飯，測試她們願意AA制的比例，結果讓人有驚喜！

👇👇以下是網民實測個案結果👇👇

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