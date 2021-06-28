2女二揀一？台男未拍拖開po問點樣選老婆？　網民：拜託別害人

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-06-28 20:00

面對人生大事難以抉擇，上網求教真的有用？有台男在討論區發文，稱二哥本身負責接手父母的生意，但他從確診患癌到離世僅1個月，現職醫生的大哥則因自身問題不是做生意的料子，樓主被迫臨時接班，可是父母覺得他年紀小，會被客戶和員工看不起，所以建議他先結婚。 樓主稱目前有2名結飨人選，分別是律師及幼稚園老師，性格上各有優缺點，所以想聽取網民的意見，「假設你們是我，要怎麼選老婆」。帖文一出，網民一面倒留言向樓主打臉，紛紛勸退他這種心態勍不要結婚，以免害苦他人。

台男稱要急於結婚，目前有2女可作人選，但雙方還沒有交往，卻問網民該如何抉擇，結果被勸還是不要結婚。（《心動》劇照）

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樓主數天前（21日）在Dcard討論區發文向網民求助，他透露家中遭逢巨變，本來應該由二哥接手父母的生意，但二哥近日不幸確診胰臟癌，更在1個月內過世，需要由他臨時接班。樓主透露二哥有1個4歲的兒子，二嫂才26歲，故樓主的父母叫媳婦別守寡，就回娘家改嫁，小孩由他們一家養育。

另外，由於任職醫生的大哥是亞斯柏格症患者（或稱「亞氏保加症」）故，絕對不適合做生意，家中重擔只能由自己負起。樓主稱惟父母卻擔心員工、客戶以至廠商會覺得他年紀小，恐怕會而看不起他，所以建議他先結婚。樓主表示目前有2個適合結婚的女生人選，2人也是較他大2歲，但他卻未開始與任何一方交往。

櫢主其中1名對象「A女」是律師，個性強勢適合協助樓主管理公司，也是樓主母親同學的女兒，但控制慾強，較易得罪人。（日劇《可以不可以》劇照）

樓主其中1名對象「A女」是律師，也是樓主母親同學的女兒。樓主表示A女是學霸型，也是控制慾很強的女生，當她和二哥的兒子逛街時不會牽手，面對小朋友亦不見得特別溫柔，更會抓着小孩的後頸，「感覺是虎媽型」。由於A女個性強悍，樓主則是比較優柔寡斷，2人性格上可以互補，此外員工亦很怕她，「很稱職的黑臉」，故較易得罪人。但A女卻有一大優點，就是和樓主一家很熟，「直接搬來我家就行，不會有婆媳問題」。

另1名對象「B女」則是幼稚園老師，個性平易近人，講話溫柔有耐心。（日劇《可以不可以》劇照）

另1名對象「B女」是幼稚園老師，樓主透露她在高職（技術型高中）、二專（二年制專科學校）及大學各唸3個不同學科，形容她是「超奇葩女子」。B女和樓主一樣高，比較嬰兒肥，講話溫柔有耐心，由於個性平易近人，「我二哥的兒子跟員工比較喜歡她，也比較沒有老闆娘的威嚴。」

樓主坦言若短期內要結婚只可二選一，但2女性格各有優缺點，令他感到難以抉擇，唯有發帖問網民意見。樓主原本期望網民會踴躍為他分析，怎料眾人卻一面倒留言打臉，紛紛認為樓主不適合結婚，不少人斥責樓主沒有考慮女方意願，「你是玩戀愛遊戲在選對象嗎？會問這種問題的怎麼可能接公司」、「我覺得要說奇葩你最奇葩，為了這種理由結婚」、「難道你的威嚴得依靠娶老婆？你的成熟得靠老婆？」，網民質疑樓主連基本邏輯也搞不通，建議他不要隨便結婚禍害人家女兒。

（Dcard）

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有自稱年屆「30到尾」的女網民早前於討論區發文，回望婚前遇到的3名男子，分別是有錢同齡男、靚仔但已離婚的中佬及低學歷小鮮肉，詢問一眾網民會如何選擇。帖文引來一眾女網民熱議，樓主後來亦公開自己的選擇，並親自分析原因，答案令網民大跌眼鏡。

台灣有女網民日前在facebook表示快要40歲了，跟男友討論結婚的事，她提出出嫁的10大條件，要求男友無需要高消費的愛好、上班以外的時間待在家中、隨時可查看手機、讓她全面管財務，以及婚後老婆不用上班等等，並詢問網民是否很嚴苛？結果遭網民大撥冷水：

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