打疫苗抽獎連結｜總商會首輪今截止、東瀛遊｜附提高中獎機會方法

【疫苗接種優惠著數／打疫苗抽獎連結／登記連結／懶人包／新鴻基 /香港總商會抽獎／煤氣公司抽獎／恆基抽獎登記／抽樓／抽iPhone 12／星夢郵輪／參加登記資格】商界各出招數鼓勵巿民接種新冠疫苗，包括千萬元觀塘凱匯單位、2000萬元禮券、足金、港鐵車票、iPhone、Benz等抽獎，下文將盤點重點接種疫苗抽獎參加資格、登記連結，以及如何提高中獎機率等。
【7月21日更新：總商會抽獎首輪登記今晚截止、東瀛遊免費日本旅行抽獎7月22日開始登記、長江集團聯同李嘉誠基金會2,000萬元禮券抽獎、中國人壽海外新冠疫苗接種雙重賞、金銀業貿易場金牌抽獎登記連結】
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東瀛遊1年免費日本旅行抽獎登記連結請按此(7月22日開始登記)
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長江集團聯同李嘉誠基金會2,000萬元禮券抽獎參加方法、截止日期，按圖看詳情▼▼▼
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長江集團、李嘉誠基金會抽獎登記連結請按此（7月20日早上9時開始）
金銀業貿易場金牌抽獎參加方法、截止日期▼▼▼
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中國人壽海外新冠疫苗接種雙重賞抽獎參加方法、截止日期▼▼▼
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聯合出版集團200萬元書券抽獎參加方法、截止日期▼▼▼
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SASA莎莎$100萬元現金券抽獎參加方法、增加中獎機會方法，以及登記連結▼▼▼
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恒基足金大抽獎登記方法、參加資格、免DQ須知，以及截止時間▼▼▼
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打針抽千萬元觀塘凱匯單位13大申請須知！未滿18歲符一條件仍可參加▼▼▼
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建行12.8萬元免找數簽賬額抽獎、增加抽獎機會方法▼▼▼
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東瀛遊1年免費日本旅行抽獎截止日期、參加方法▼▼▼
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抽獎詳情將於7月上旬在EGL東瀛遊官方網站及其社交媒體公布。
以上優惠只供參考，個別機構有最後決定權情，實際可能仍有變動。
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