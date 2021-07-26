打疫苗抽獎連結｜銀行公會、總商會、東瀛遊｜附提高中獎機會方法

【疫苗接種優惠著數／打疫苗抽獎連結／登記連結／懶人包／新鴻基 /香港總商會抽獎／煤氣公司抽獎／恆基抽獎登記／抽樓／抽iPhone 12／星夢郵輪／參加登記資格】商界各出招數鼓勵巿民接種新冠疫苗，包括千萬元觀塘凱匯單位、2000萬元禮券、足金、港鐵車票、iPhone、Benz等抽獎，下文將盤點重點接種疫苗抽獎參加資格、登記連結，以及如何提高中獎機率等。



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長江集團聯同李嘉誠基金會2,000萬元禮券抽獎參加方法、截止日期，按圖看詳情▼▼▼

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中國人壽海外新冠疫苗接種雙重賞抽獎參加方法、截止日期▼▼▼

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抽獎詳情將於7月上旬在EGL東瀛遊官方網站及其社交媒體公布。

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以上優惠只供參考，個別機構有最後決定權情，實際可能仍有變動。

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