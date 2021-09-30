疫苗抽獎連結｜機管局、中國人壽等4抽獎今截止│附增中獎機會方法

【疫苗接種優惠著數／打疫苗抽獎連結／登記連結／懶人包／新鴻基／恒基抽獎登記／香港總商會抽獎／怡和／信和／恆基／煤氣公司抽獎／抽樓／抽iPhone 12／星夢郵輪／參加登記資格】商界各出招數鼓勵巿民接種新冠疫苗，包括千萬元觀塘凱匯單位、2000萬元禮券、足金、港鐵車票、iPhone、Benz等抽獎，下文將盤點重點接種疫苗抽獎參加資格、登記連結，以及如何提高中獎機率等。最新信和千萬元觀塘凱匯單位第二輪抽獎決定更改條件，並推出專為70歲長者而設的抽獎。



【9月30日更新：機管局免費機票9月30日截止、中國人壽海外抽獎9月30日截止、宏利抽獎9月30日截止、莎莎SASA抽獎9月30日截止、總商會抽獎第7輪截止、金銀業貿易場金牌抽獎截止、永安抽獎第9輪開始登記、希慎抽獎第7期登記、信和千萬元觀塘凱匯單位第二輪抽獎決定更改條件、70歲及以上長者免找數簽賬額抽獎、建造業工友接種疫苗大抽獎開始登記、信和再推抽獎送$20萬獎學金登記】

已公布抽獎結果，即睇你有無中獎：

疫苗抽獎結果一覽、不斷更新｜信和凱滙單位、新鴻基、恒基、總商會、SASA、永安百貨、媒氣公司｜附領獎方法＋期限

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總商會抽Benz、港鐵全年車票參加方法、登記連結▼▼▼

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總商會大抽獎參加網址請按此

機管局50,000張免費機票抽獎截止日期、參加方法▼▼▼

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機管局免費機票抽獎登記連結請按此

中國人壽海外新冠疫苗接種雙重賞抽獎參加方法、截止日期▼▼▼

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中國人壽海外新冠疫苗接種雙重賞抽獎登記連結請按此

宏利抗疫大抽獎三重賞＋100萬港元保費代用券抽獎，即睇參加方法、登記資格、截止日期▼▼▼

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宏利抗疫大抽獎三重賞登記連結請按此

SASA莎莎$100萬元現金券抽獎參加方法、增加中獎機會方法，以及登記連結▼▼▼

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SASA莎莎$100萬元現金券大抽獎登記連結請按

媒氣公司大抽獎▼▼▼

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永安百貨180萬元禮券大抽獎參加方法、截止日期▼▼▼

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永安百貨180萬元禮券大抽獎網站請按此(參加抽獎須把抽獎券投入指定抽獎箱)

希慎一連4個星期大抽獎送Staycation套票、Apple Watch等，即睇參加方法、登記及截止日期▼▼▼

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建造業工友接種疫苗大抽獎



建造業議會和業界成立的「建造業抗疫關愛行動」管理委員會，推出「建造業工友接種疫苗大抽獎」，獎品總值330萬元。登記者須為(i)香港永久或非永久居民，並持有有效的香港身份證；(ii)持有有效建造業工人註冊證（註冊證必須於2021年9月1日當天仍然有效；及(iii)登記參加抽獎活動時已完成接種至少一劑由香港特區政府推行的2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的新冠疫苗，而疫苗必須在香港接種。

獎品方面，第一至第四次抽獎活動，每次將送出「建造業工友接種疫苗大獎」100 份，每位得獎者各可得超市現金券價值港幣 5,000元正；大抽獎則送出 10 份各價值港幣 100,000 元預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，以及1 份 300,000 元預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。

建造業工友接種疫苗大抽獎登記連結請按此

金銀業貿易場金牌抽獎參加方法、截止日期▼▼▼

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金銀業貿易場金牌抽獎登記連結請按此

信和加碼抽樓改條件 再推總值200萬元免找數簽賬額予70歲及以上長者



信和加碼抽凱滙更改條件如下▼▼▼

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根據原本條件，需要於9月30日前全港接種至少一劑新冠疫苗人數達500萬，才會進行第二輪千萬元觀塘凱滙豪宅抽獎，但信和今日（9月21日）表示，會延後第二輪抽獎活動終極大獎的截止登記日期至2021年11月30日，即條件改為11月30日前全港有500萬或以上人口已接種至少一劑新冠疫苗，凡年滿18歲並已接種疫苗的香港永久居民均再有機會贏得凱滙一房住宅單位，意味限期延長後達標機會增加。該凱滙單位樓面面積約468平方呎，價值約港幣1200萬元。

另外，黃廷方慈善基金將捐出200份每份價值港幣1萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，以抽獎方式送予70歲及以上已接種疫苗，於2021年11月30日或之前已於香港接種至少一劑新冠疫苗而年滿70歲的人士，並持有有效香港身份證香港居民（永久居民及非永久居民），均符合資格參加抽獎，合資格人士可於2021年10月8日上午9時至2021年11月30日下午5時30分期間登記抽獎，詳情稍後將於活動網站﹙www.vaccinationluckydraw.hk﹚公布。

中華廠商會$100萬簽賬額大抽獎，即睇參加方法、登記及截止日期、增加抽獎次數方法▼▼▼

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恒基足金大抽獎登記方法、參加資格、免DQ須知，以及截止時間▼▼▼

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東瀛遊1年免費日本旅行抽獎截止日期、參加方法▼▼▼

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珠寶聯盟$100萬獎品大抽獎參加方法＋截止日期▼▼▼

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新鴻基加推新地會日日有獎抽，包括Samsung Galaxy S21 Ultra 5G及2000元餐飲現金券等，即睇參加方法、登記及截止日期▼▼▼

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富豪酒店集團一年免費住宿大抽獎，即睇參加方法、截止日期▼▼▼

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銀行公會10萬元購物禮券/免找數簽賬額抽獎參加方法、截止日期、登記連結▼▼▼

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銀行公會大抽獎登記連結請按此

信和再推抽獎送$20萬獎學金，即睇參加方法、登記及截止日期▼▼▼

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信和抽獎送$20萬獎學金登記連結請按此（9月2日早上9時開始）

戲院商會推「全年免費睇戲」抽獎，即睇參加方法、登記及截止日期▼▼▼

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嘉民集團送Tesla等百萬元獎品，即睇參加方法、登記截止日期、領獎期限▼▼▼

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信和打針抽千萬元觀塘凱匯單位12大申請須知！▼▼▼

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打針抽千萬元觀塘凱匯單位登記網址請按此

華懋大抽獎送豪華酒店Staycation、$1000現金券、全年自助晚餐，即睇截止時間▼▼▼

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領展$5000現金券抽獎參加方法、登記及截止日期如下▼▼▼

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領展抽獎登記連結請按此（9月1日開始登記）

旅發局賞你遊大抽獎指定旅行團名單、參加方法、截止日期▼▼▼

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金記冰室一世免費食抽獎連結、參加方法、截止日期、增加抽獎機會方法▼▼▼

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會展開心大抽獎參加方法、截止日期▼▼▼

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香格里拉免費一年酒店住宿抽獎，但緊記勿做一件事，否則會DQ（附截止登記時間）▼▼▼

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建行12.8萬元免找數簽賬額抽獎、增加抽獎機會方法▼▼▼

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新鴻基地產日日抽iPhone 12、Staycation、現金券參加方法、增加中獎機會方法，以及登記連結▼▼▼

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新地日日抽參加登記連結請按此

另外，宏利亦推出100萬港元保費代用券抽獎，名額100個，2021年9月12日晚上11時59分截止登記。參加者須於2021年9月12日或之前年滿18歲並持有香港居民身份證，並在2021年8月31日或之前及2021年9月23日或之前，在香港分別完成接種第一劑及第二劑疫苗。得獎結果將於9月30日公布。

宏利100萬港元保費代用券抽獎登記連結請按

長江集團聯同李嘉誠基金會2,000萬元禮券抽獎參加方法、截止日期，按圖看詳情▼▼▼

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長江集團、李嘉誠基金會抽獎登記連結請按此

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以上優惠只供參考，個別機構有最後決定權情，實際可能仍有變動。