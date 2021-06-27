搭的士拾iPhone新機　司機勸低價買走自用　乘客付$900後始知被騙

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-27 13:00

正所謂「便宜莫貪」，騙徒手法層出不窮，1名女子最近在網上發文分享，指其年長親戚日前乘搭的士時，發現座位上有1部iPhone 11 Pro Max，司機估計是之前的女乘客留下，提出讓樓主的親戚買下iPhone自用或轉售。樓主的親戚最後以900元向司機「買下」手機，後來卻發現該手機其實是冒牌iPhone，慘遇騙案。

有女網民發文，指其親戚日前遇上騙案，的士司機勸2人買下其他乘客「遺留」在車上的iPhone，事後卻發現其實是假貨。（fb「高登連登討論區」圖片）

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樓主在facebook群組「高登連登討論區」發文，表示上周三（23日）下午，其2名年老的親戚在紅磡乘坐的士前往高山劇場，一上車即看到座位上有1部疑似iPhone 11 Pro Max，便問司機屬於何人，司機回應指應是上一程的女乘客所留下。他們按到手機的主頁，發現該iPhone原來是新機，沒有任何通話紀錄，「應該冇辦法會打返嚟搵的士攞返」。

樓主續指，雖然她事後發現該手機內沒有電話卡，但事發時其親戚並無特別留意，加上的士司機曾說道，「年中執到唔少呢啲機，都會畀得返機主，但係呢部應該攞唔返」，又一直問樓主的親戚會否想以低價買下該部iPhone。

親戚們當下雖不確定手上的iPhone是否真貨，卻「一時諗住貪小便宜」，終決定向的士司機支付900元，帶同手機下車。不過當樓主其後為2人檢查手機時，才驚覺整場都是騙局，「攞到返嚟我幫佢一check就知部iPhone 11 Pro Max係流嘅，上淘寶可能都係值幾百蚊」。

有關以假手機吸引受害者低價購買的騙案時有聽聞，但樓主在文中不禁慨嘆，「今時今日居然仲有啲咁嘅騙案」。帖文引來網民討論，不少人都告誡事主「便宜莫貪」，又指遇上二手iPhone的買賣都要份外小心，「iPhone從來唔買二手，你點知上手有冇戶口鎖定部機，隨時畀人鎖機」。

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