買乾意粉超多蟲　市民喊恐怖「買3盒都有」　超市最後咁處理！

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-30 10:32

超市意粉又有蟲！有市民在網上投訴，指日前於油塘一間超市購買2個不同牌子的包裝乾意粉，回家一打開盒發現內藏大量黑色小蟲，「買咗3盒，3盒都有蟲」，她見狀立即帶回超市，結果經理只退錢急急了事，並沒有意欲跟進或檢查架上的同類產品，令她感到憤怒。 《香港01》向百佳超級市場查詢獲回覆指，知悉相關事件後，已即時為該顧客辦理退款，並檢查店內的同款貨品及清潔相關貨架，而相關貨品暫時下架以進一步跟進。

有網民表示，近日在油塘一間超市購買3盒乾闊條麵，但回到家打開盒子發現「勁多蟲行嚟行去」。（連登討論區圖片）

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該網民在連登討論區以「【慎入】超市意粉又有昆蟲」為題發文，指自己在油塘超市「SU-PA-DE-PA」購買3盒乾闊條麵，但回到家打開盒子發現「勁多蟲行嚟行去」，形容「好X恐怖」，更指「啲麵已經咬到一個個窿」。

樓主補充指3盒中分別為2個不同牌子，並放在超市不同貨架上，沒想到竟然3盒全中，「係我唔好彩定係批貨有問題」，又稱幸好自己還未放進櫃內。她將3盒意粉帶回超市投訴，惟經理只「拿拿淋退錢趕我走」，完全沒打算跟進情況，「啲貨仲係個架，仲繼續賣」，最終在樓主施壓下，經理才願意處理。

網民以往亦曾在包裝殼類食品中發現大量殼牛▼▼▼

有網民煮通粉時發現內藏大量穀牛，嚇得急急棄掉。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

從樓主上載的照片可見，紙盒內再沒有膠袋包住乾意粉，中間則有幾隻如芝麻般的黑色小蟲爬來爬去。有網民看完照片後直呼很噁心，令人不敢吃用，但亦有人懷疑是在貨架上擺放太久而出現「殼牛」，指每遇潮濕天氣就很容易「吽出嚟」，認為毋須大驚小怪。

百佳回覆《香港01》查詢指，該公司一向關注食物安全，亦非常重視是次個案，而百佳所有的意粉類產品均會存放於乾燥的環境，員工亦會定期檢查店內貨品。百佳表示，知悉相關事件後，已即時為該顧客辦理退款，並檢查店內的同款貨品及清潔相關貨架。預防措施方面，該店亦已將相關貨品暫時下架以進一步跟進。

根據食環署資料，穀牛原名米象，是儲藏穀物的主要害蟲之一，通常蛀食大米、豆類、葵花子和玉米等，偶爾也在存放過久的通心粉和意大利粉等麵食中出現。穀牛對人畜、家具和衣物無害，不會叮咬和螫傷人，亦不會傳播疾病，惟會破壞糧食使其價值大幅降低。

【即刻睇點預防殼牛▼▼▼】

【穀牛小知識】咩係穀牛？（01製圖）

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消委會曾測試市面上35款乾意粉樣本，發現全部樣本均檢出輕質異物，包括昆蟲、毛髮及塑膠碎片等。按圖即睇35款乾意粉昆蟲碎片及其他異物含量▼▼▼