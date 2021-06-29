WhatsApp問女友想飲咩　Emoji回覆出晒事　港男：iPhone玩謝我

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-29 22:00

很多情侶都會運用Emoji（表情符號）溝通，增加情趣，不過如果對符號有不同演釋，小心引起各種誤會！有網民在討論區發帖，奉勸各位巴打要小心用iPhone的女友，指他早前透過WhatsApp問女友要喝什麼飲料，對方則回覆1個疑似紙包菊花茶的Emoji，不料購買後卻莫名其妙地被責怪買錯，才知道原來同1個Emoji在蘋果iOS介面和Android所顯示完全不同！

有網民早前透過WhatsApp問女友要喝什麼飲料，不料購買後卻被責怪買錯，才知道原來同1個Emoji在蘋果iOS介面和Android所顯示完全不同！（《奶酪陷阱》劇照）

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該網民在香港討論區以「小心用iPhone機嘅女仔做女朋友會出事」為題發文，表示日前下班回家前，特意WhatsApp問女友喝什麼飲品，對方遂以1個紙包品的Emoji回覆，由於飲品包裝上印有1個疑似太陽的圖案，樓主因而解讀為「菊花茶」。

不料樓主買菊花茶回家後卻被罵得狗血淋頭，「佢嬲到爆炸，問點問咗都可以買錯」，但一對之下就發現同一個Emoji在Android看是菊花茶，在iPhone來看卻是蘋果汁。雖屬技術錯誤，但女友都仍然大罵「點解我會唔記得佢唔菊花茶？」，他不禁慨嘆「今次畀iPhone玩謝我」。

帖文一出隨引起網上熱議，有人直言「所以我鬼憎人用Emoji唔打，懶cute」，亦有人建議樓主轉用iPhone以解決問題，另有網民笑言做得男友應該「唔使問都要知女朋友想飲咩」。不過更多人表示相當驚訝，同一個Emoji竟然在不同作業系統下大有不同，亦有網民稱自己亦遇過類情況，明明只是一個掩嘴表情，但收訊息者的手機則顯示是掩嘴偷笑，令他無奈澄清。

據「表情符號百科」（Emojipedia）網站顯示，該紙包飲品的Emoji在iOS系統顯示為蘋果汁，但Android系統內的WhatsApp則是類似菊花茶，而Google是提子汁，Samsung是橙汁。【按圖睇有咩分別▼▼▼】

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