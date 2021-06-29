銀色債券2021認購｜保底3.5厘息！認購、派息13大須知　但有2限制

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-06-29 17:26

【銀色債券2021年期／認購申請／Silver Bond／認購日期／派息息率／銀髮iBond／長者iBond】政府推出新一批第六期銀色債券，而且最低息率保證繼續高達3.5厘，認購年齡更降至60歲，引起網民熱論，銀色債券在Google的搜尋熱度亦急升。究竟銀色債券是否「抵買」？如何認購？一手幾錢？截止日期？息率如何？又需要什麼資格條件？以下一一話你知。

政府已推出多批銀色債券。（資料圖片）

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今次已是政府推出的第6批銀色債券，與通脹掛鈎債券iBond一樣，銀色債券有保底息率，幾乎零風險，今次保底息率更繼續維持3.5厘，比iBond的2厘更高。

銀色債券正接受認購，究竟「抽唔抽好」？一手要多少元？如何認購？如何抽才穩陣？又有什麼注意事項？以下一一解答。

即睇銀色債券認購資格、認購方法、截止時間！但有2大限制要注意，包括申請限制及二手市場買賣問題▼▼▼

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銀色債券息率、派息可以有幾高？

或者有人認為銀色債券派息未必吸引，《香港01》盤點了銀色債券過去派息數據，發現平均年息率有上升趨勢，或比外界預期更好。

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同場加映：消費券7.4登記！申請12大須知！3類人不可領

【5000元消費券／政府電子消費券／申請方法】政府「電子消費券計劃」2021年7月4日起接受登記。究竟如何申請？申請資格及哪3類人不符合資格？哪些消費才可使用消費券？以下一一話你知。

消費券申請、使用12大須知 3類人不可領取▼▼▼