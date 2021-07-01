激靚日本妹露肩打疫苗美照惹熱話　一轉正面網民幻想破滅：變馬臉

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-01 11:30

全球各地搶打疫苗，一名日本女子日前因在東京接種疫苗的照片，小露肩膀和好身材意外爆紅，但曝光的網站也PO出該名女子的正面照，讓許多網友直呼：「與期待不符」，並認為若女子脫下口罩後，「幻想會完全破滅」。

日網瘋傳一系列日本妹露肩截圖 一轉正面即變「馬臉」網民崩潰（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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日本網友在日前轉發一系列由日本網站「職域接種」發布的照片，畫面中一名有著烏黑直髮的女子，在接種疫苗的側面照中，意外展現姣好身材、並小露肩膀而爆紅。

但曝光的網站也PO出女子的正面照讓網友看呆，當女子轉向正面拍照時，臉型似乎成「馬臉」狀，拉長的比例與側面美好的模樣似有些想像中的差距；有日本網友大喊：「這不是日本人的菜」，並認為該名女子僅有「角度美」，加上戴口罩時露出的雙眼「沒有很迷人」，遭日本網友預想，若女子脫下口罩後，幻想可能會頓時破滅。但也有人認為，即便看到女子的正面照，還是覺得美，在此疫情嚴峻下，這樣美好的接種側面照仍然很吸睛。

有些日本網友在留言下方，貼出多張日本女子脫口罩前後的差異照，直言防疫時期，總會出現像這類現實與幻想不符的照片。

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