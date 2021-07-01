高中阿仔提出去女友家短住　阿爸同意阿媽反對　網民憂搞出人命

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-07-01 18:00

中學生踏入青春期，要拍拖父母亦難以阻止，但提出想到情侶家中過夜又怎辦呢？最近有港媽在討論區上發文，指正就讀高中的兒子打算在暑假期間到女友家中短住1周，老公及對方的父母都已經表示同意，但自己就反對，於是問網民們可以如何處理。有人認為事件已經「大比數通過」，只能叮囑兒子不要「搞出人命」；但亦有人表示難以接受，支持港媽堅決反對。

有港媽在討論區上發文，指讀高中的兒子希望到女友家中短住1周。（電影《早熟》劇照）

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港媽在親子王國討論區上發文，表示正就讀高中的兒子提出，希望趁暑假到女朋友家短住1個星期，而且已獲爸爸及對方的父母同意。港媽又提到，兒子之前在特殊情況下，亦曾經在女友家中住了1晚，她最後表示兒子正值青春期，母子關係一般，「做媽媽的你可以做什麼？」。

港媽在回應留言中亦提到，平時兒子亦會拍拖到晚上12時才回家，相信到女友家短住只是因為想天天見面，「費事搭車出出入入」。她亦指兒子與女友關係只屬「Puppy Love」，無需要見家長，只是在考慮應該如何處理較好。

父母應否讓就讀中學的小情侶短住在一起，網民有不同意見。（《早熟》劇照）

事件引來網民熱烈討論，有網民表示要先知道兒子想到女友家過夜的原因才可以繼續討論，港媽就回應指「無咩事」。一派網民就認為，事件中可以改變環節已經不多，相信港媽只能默默接受，最多提醒兒子不要搞出人命。另一派網民表示，港媽應該堅持己見，阻止兒子到女友家過夜，亦不明白為何對方家庭會接受女兒男友來家中過夜。

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