日老夫婦4度召救護車保命　93歲伯伯擲2.1億日圓捐7架救護車報恩

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-07-02 10:00

得人因果千年記，知恩圖報乃做人的美德。日本1對老妻過去曾4度急召救護車而保住性命，93歲伯伯為了報恩，先後向北海道當局捐出7輛救護車，價值2.1億日圓（約1467萬港元），希望讓其他有需要的病人，也能感受到他與妻子當初受助獲救的感動。

93歲伯伯與妻子4度召救護車送院救治而保住性命，他先後向當地消防局捐贈7輛救護車。（網上圖片）

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據富士新聞網報道，居於日本北海道札幌市的93歲伯伯岩橋義正的妻子於年多前去世，而妻子生前曾3度召救護車送院獲救，他本人也曾因在家門口跌倒，以致臂部骨折，要召救護車送院。岩橋記得在某年冬天，妻子再次感到不適，但夫婦當時擔心佔用救護車服務，便乘坐復康巴士到醫院，結果延誤治療，令醫生非常生氣，還反問2人為何不坐救護車。

岩橋與妻子多次受助於救護車服務，他內心非常感恩，並期望為醫療系統出一分力，讓更多人不論是輕症還是重病，都能透過救護車盡快送院，故最終決定向消防局捐贈救護車。

伯伯先後在2019年至今年5月捐出5輛救護車，並將於今年秋季和2022年另捐2輛救護車至北廣島市。（網上圖片）

岩橋向當地消防局查詢後，獲知每輛救護車最少需3000萬日圓，實在非小數目，但早在2019年，岩橋已經一口氣捐出3輛救護車，當時仍在生的妻子亦非常支持其決定。岩橋還記得當地報章報道其善舉後，他某天走在街上，便遇過1名陌生女子上前向他道謝，讓他滿心喜悅。今年5月，岩橋又向札幌市豐平區捐贈3輛救護車，並計畫今年秋季與2022年再贈1輛救護車至北廣島市。

岩橋捐出的救護車皆屬高規格，不但能用作急救和運送病人，也有充足的醫療設備、空間進行插喉等治療，有助急救人員拯救生命。捐贈7輛救護車需2.1億日圓（約1467萬港元），但岩橋無悔做善事，又指「聽說受新冠肺炎影響，消毒救護車要花很多時間，希望（獲贈救護車）大家都開心」。

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