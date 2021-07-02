台議員下海拍三級片！館長一睇得個嬲字　柏拉圖式性愛成最大爭議

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-02 22:30

前台北市議員童仲彥日前下海拍全裸成人片，並公開「劇照」供外界欣賞引發討論，就連「館長」陳之漢都掏錢力挺，不過他看不到5分鐘「林北要吐血」，認為「他X的我什麼都沒看到」、「你在詐欺的喔。」

館長日前在直播上表示，身為台灣人應該要挺一下，掏錢購買童仲彥的成人片，結果看沒5分鐘就相當失望，認為童仲彥的成人片「沒有像一般A片標準的SOP」，像是攝影機只帶到上半身，「連屁股都沒看到」；再來是雙方更深入的情慾互動也沒有。認為這種「柏拉圖式的性愛」欺騙男人的感情，「褲子都脫了，你給我看這個。」

台議員下海裸身拍「AV」，館長睇5分鐘超嬲：欺騙男人的感情！點圖放大看部分映像截圖👇👇👇

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網友看完直播後笑喊「新一代空X王（指童仲彥）」、「柏拉圖式性愛就是靠想像的啦」、「申請退費」、「阿館去兼差當導演」，館長的暴怒言論也引來童仲彥回應，表示希望可以讓他上直播為自己平反。

同場加映：前台北市議員童仲彥自誇性能力 前妻上節目踢爆背後真相（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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