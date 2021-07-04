重禮！送3000個1蚊銀賀好友結婚　男子自誇跑4間銀行兌換反被鬧爆

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-07-04 21:00

結婚是人生大事，不少親朋好友會發心思送「重禮」，當中送多少人情更是重要指標！微博日前瘋傳1段婚宴影片，只見1名男子在交人情的枱子上放上盤子，從背包中倒出大量1元人民幣硬幣做人情禮金，嚇得收禮的伯伯不知怎數算，索性在禮單上寫上「壹盤」。該名男子其實是新郎哥的好友，他說為了送禮助興，10個朋友跑了4間銀行才兌換到3000個大銀，總重達20公斤。雖然有網民認為一定是真兄弟才會花心思送這份重禮，但更多人大鬧他無聊當有趣，除了為新郎哥帶來麻煩，還累銀行職員點來點去，泿費時間人力。

內地男去為祝賀好友結婚，竟然與朋友一起換了3000個1元硬幣做人情，裝滿了整個膠盆。（微博影片截圖）

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該場婚禮於上月25日在河南舉行，影片所見1名男子赴宴時帶上1個背包，在門前收禮的枱上，將「海量」1元硬幣倒在自備的盆子上，收禮金的伯伯都被這一幕嚇到呆一呆，拿起1把硬幣再灑下，不知道如何是好。

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以硬幣作禮金的王先生接受內媒訪問時指，新郎哥是他的好友，想為他的喜事增添點熱鬧氣氛，正在構思點子時，有天去銀行剛好碰到有人在兌換硬幣，心想不如在好友結婚時將所有禮金換成硬幣，更稱「跑了4家銀行才換夠」。

王先生表示，他們一行10個朋友共換了3000元，全都是1元硬幣，大約40斤（約20公斤）重，還一起買了個盆子，笑言：「從書包倒出來的瞬間，給（收禮金）大爺都整懵了。」最後收禮金的伯伯沒有慢慢點算，直接在禮單上寫「壹盆」，因為恐怕吃完飯都點不完。王先生還自誇當時旁邊所有的人都在拍片，都在笑。新郎哥有過去問是誰人所為，他們無人認帳。

雖然有網民認為王先生有勇氣這樣開玩笑，足證他和新郎是「真兄弟」，但許多網民卻直斥這行為是無聊當有趣，「這是一輩子的零錢」，因為攜帶大量硬幣很重，3000個不知用到何月何年，新郎基本上最後都要拿去銀行換回紙鈔，其實只是為朋友添麻煩，還要連累銀行職員點算。

網民點睇：

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（綜合）

內地網上近日流傳1條短片，指1對新人在婚禮上因為玩笑開得太大而出現尷尬一幕。（網上短片截圖）

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事件傳來後續，結局180度大反轉，相信撕誓詞只是婚禮環節的一部份。（網上短片截圖）

同場加映：低俗婚鬧│新郎遭吊起狂射高壓水柱 半空自轉裇衫西褲都破爛【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

河南又爆出低俗婚鬧，1名新郎被吊起再用高壓水柱狂射。（微博影片截圖）

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證婚人強吻新娘全過程▼▼▼

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更多離譜婚鬧例子

近日內地再次瘋傳去年一篇講述婚鬧的文章，指1名新娘於大喜之日遭7名男子企圖脫光衣服。（知乎圖片）

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新娘哭訴男家反口逐格睇▼▼▼

河南一位新郎由本來承諾支付6.6萬元人民幣（下同，約7.8萬港幣）的下車禮，反悔大減至1萬元人民幣（約1.1萬港幣），令新娘失望透極，哭訴不嫁了。（影片截圖）

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當地人指有些長者會講白沒錢不走，除非司機開車撞他們。（微博影片截圖）