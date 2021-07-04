消費券｜Tap&Go入App下午排隊時間變長　網民不滿：等完又話過時

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-07-04 17:18

【5000元消費券／政府電子消費券／拍住賞／Tap & Go／排隊／登記】政府「電子消費券計劃」今日開始登記，不過有網民就在討論區上發文，指進入Tap & Go程式時出現排隊畫面，需要等候約20分鐘，擔心未來付款時會受到影響。 下午時份，有網民另外發文，指Tap & Go登入時間超過1小時，感到不滿。有網民留言回應指，使用Tap & Go需要將卡添加至非接觸性支付程式，所以付款時應該不會受到影響，而且事前提早開戶亦已經可以節省時間。

網民上載相信是昨晚使用Tap & Go時的畫面截圖，可見昨晚起已經需要排隊進入程式。（連登討論區圖片）

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網民「九龍彌敦道」在連登討論區上以「Tap & Go搞唔掂喎…」為題發文，上載一張使用該程式的截圖，顯示他登入程式時需要花約18分鐘排隊，在他前面的用戶數量則有5905個，當時時間相信為7月3日晚上11時許。樓主批評Tap & Go容量不足，「仲要排差唔多20分鐘」，質疑登記消費券後付款時或會「入App都要排隊，錢都畀唔到」。

記者實測，於今（4日）早10時許仍然需要排隊約10分鐘進入程式。（Tap&Go程式截圖）

《香港01》記者於今早（4日）10時許實測，發現需要排隊約10分鐘進入程式，隊中有4982人。登入程式後使用功能的速度與平時相約，檢查虛擬卡餘額及點選檢查用於消費券的「特別識別號碼」時亦算順利。

網民上載截圖，指Tap & Go登入等候時間達1個小時。（連登討論區圖片）

不過到了下午，登入Tap & Go程式的時間似乎普遍都變得更長。有網民於討論區另外發文並上載截圖，指等待時間竟然超過1小時。他指自己打算以Tap & Go收取消費券，但「登入個Account都可以等成個鐘」，又批評Tap & Go理應知道今日有大量用戶會登入，卻未有增加系統容量，感到十分失望。

有人亦投訴指，即使他使用程式排隊等候近1小時，差不多到他的時候卻發現程式顯示他已經逾時5分鐘，要重新排隊。另外亦有批評，指程式的排隊畫面一直停留於「飲杯咖啡先」，令他「睇見就躁」。

帖文引來網民熱烈討論，有人指Tap & Go需要將虛擬卡添加至Apple Pay、Samsung Pay及Google Pay等非接觸性支付程式，「人哋畀錢係行Master Card，應該唔會塞車」，「好彩一早加咗落Apple Pay」、「畀錢係用Apple Pay喎，關個App咩事」。網民又提到，Tap & Go戶口可以提早開通，用於登記政府電子消費券的編號亦可以預先提取，根本不需要現時才開戶口及排隊。

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4款電子支付工具開通方法話你知

1.支付寶香港 AlipayHK

支付寶香港是僅次於八達通、獲67%港人使用的電子支付工具；若只計算手機支付，更只有Payme和支付寶香港獲逾6成港人使用，以下為AlipayHK的申請及開通方法：

2.微信支付 WeChat Pay HK

不少人也有微信社交程式，但卻並非人人也有微信支付，以電子錢包使用量計算，2021年WeChat Pay於香港的使用率為9%，與獲42%港人使用的AlipayHK相差逾3成，惟WeChat Pay仍是第二多本港商戶接入的電子錢包的工具，與首位的AlipayHK僅差2萬間。以下為WeChat Pay的申請方法：

3.Tap & Go拍住賞

根據調查資料，Tap & Go拍住賞是各款電子支付工具中最少港人使用的1款，使用率為8%，與首名的八達通相距逾8成。財政司司長陳茂波說，政府在物色電子支付工具營辦商時考慮了一籃子因素，包括工具的普及度、使用方便程度、商戶覆蓋面及營辦商的相關經驗和配套、籌備所需時間等，同時徵詢了香港金融管理局的意見，希望市民能選擇到合適的工具。以下為Tap & Go拍住賞的申請方法：

4.八達通

作為港人最熟悉的電子支付工具，相信毋須多介紹，現時全港有95%以上年齡介乎15至64歲的港人擁有八達通，不過你知道手上的八達通是什麼版本嗎？以下為個人版及普通版八達通的申請辦法：

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除了登記方法，亦要緊記消費券申請資格，有3類人無份，另有9項消費類別不適用▼▼▼